Costin Lazăr, declaraţii dure în presa din Grecia: "Drumurile din România sunt un dezastru. Strigăm pentru asta în fiecare zi" - Antena Sport

Românul Costin Lazăr s-a transferat în 2011 de la Rapid, la PAOK, formaţie pentru care a evoluat în 80 de partide şi a marcat şapte goluri. Presa din Grecia l-a contactat pe mijlocaşul român pentru a oferi detalii desptre accidentul care a dus la moartea celor şapte fani eleni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Costin Lazăr a făcut o serie de declaraţii legate de starea proastă a drumurilor din România.

“Sunt foarte întristat de vestea despre pierderea fanilor PAOK. Este tragic ce s-a întâmplat. Este un dezastru să pierzi suflete omenești. În România există drumuri cu două sensuri, cu o singură bandă. Dacă cineva greșește, este distras sau adoarme, vine dezastrul. Drumurile naționale sunt un dezastru. Strigăm pentru asta în fiecare zi”, a spus Lazăr, potrivit metrosport.gr.

„Trebuie creată o nouă rețea rutieră în România. Este necesar să se construiască drumuri ca în Grecia. A fost o mare greșeală a UEFA să nu amâne meciul Lyon-PAOK , având în vedere condițiile de doliu. Nu poți juca fotbal când s-a întâmplat o astfel de tragedie. Mulți fani PAOK au venit în România.”, a mai spus Costin Lazăr.