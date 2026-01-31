Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali e aproape să dea o lovitură spectaculoasă pe piaţa transferurilor, chiar dacă FCSB a ratat calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League.

FCSB are nevoie de un sezon regular perfect pentru a prinde play-off-ul, iar pentru asta Becali vrea să întărească linia mediană. Pentru asta, va scoate din conturi 600.000 de euro.

Joao Paolo, aproape de FCSB

Atât îl va costa transferul lui Joao Paulo (27 de ani), de la Oţelul Galaţi, susţine fanatik.ro. Mijlocaşul va fi prezent la World Cup 2026, unde va reprezenta Capul Verde. De acest lucru e legată şi clauza decisivă impusă de moldoveni.

Dacă jucătorul va ajunge la FCSB înainte de World Cup 2026, competiţia transmisă în Universul Antena, Oţelul vrea ca suma pe care FIFA o va aloca pentru prezenţa lui la Mondial să ajungă în conturile Oţelului.

Mijlocaşul din Capul Verde este cotat la 700.000 de euro şi a ajuns la Oţelul în vara lui 2025, de la Sheriff, unde îşi terminase contractul.