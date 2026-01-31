Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali e aproape să dea o lovitură spectaculoasă pe piaţa transferurilor, chiar dacă FCSB a ratat calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League.
FCSB are nevoie de un sezon regular perfect pentru a prinde play-off-ul, iar pentru asta Becali vrea să întărească linia mediană. Pentru asta, va scoate din conturi 600.000 de euro.
Joao Paolo, aproape de FCSB
Atât îl va costa transferul lui Joao Paulo (27 de ani), de la Oţelul Galaţi, susţine fanatik.ro. Mijlocaşul va fi prezent la World Cup 2026, unde va reprezenta Capul Verde. De acest lucru e legată şi clauza decisivă impusă de moldoveni.
Dacă jucătorul va ajunge la FCSB înainte de World Cup 2026, competiţia transmisă în Universul Antena, Oţelul vrea ca suma pe care FIFA o va aloca pentru prezenţa lui la Mondial să ajungă în conturile Oţelului.
Mijlocaşul din Capul Verde este cotat la 700.000 de euro şi a ajuns la Oţelul în vara lui 2025, de la Sheriff, unde îşi terminase contractul.
În acest sezon, Joao Paulo a adunat 22 de meciuri în toate competiţiile pentru Oţelul Galaţi. Acesta a marcat un gol şi şi-a trecut în cont şi trei pase decisive.
- Ce salariu va avea Denis Alibec la Farul. Atacantul a renunţat la bani pentru a pleca de la FCSB
- Sacrificii uriaşe făcute de Florin Tănase, pentru a reveni pe teren la FCSB. Dezvăluirile lui Mihai Stoica: “A venit cu un taxi”
- Ce a postat mama lui Denis Alibec după transferul de la FCSB la Farul
- “Băi, mai bine nu ieşi”. Florin Prunea l-a taxat pe portarul lui Dinamo, după gafa uriaşă din meciul cu Petrolul
- Andrei Nicolescu îi aduce întăriri lui Zeljko Kopic la Dinamo, după remiza cu Petrolul. Ce jucători vor “câinii”