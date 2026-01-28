S-a aflat adevărul despre cauza accidentului în care au murit şapte fani PAOK - Antena Sport

Închide meniul
S-a aflat adevărul despre cauza accidentului în care au murit şapte fani PAOK

S-a aflat adevărul despre cauza accidentului în care au murit şapte fani PAOK

S-a aflat adevărul despre cauza accidentului în care au murit şapte fani PAOK

Radu Constantin Publicat: 28 ianuarie 2026, 20:36

S-a aflat adevărul despre cauza accidentului în care au murit şapte fani PAOK

Accidentul în care fanii lui PAOK au decedat / Captura video observatornews.ro

A apărut informaţia conform căreia tragedia în care au murit şapte fani PAOK s-ar fi produs de o problemă la sistemul de asistență pentru menținerea benzii de rulare. Mai exact, volanul s-ar fi blocat, iar dubiţa a fost dusă automat către banda pe care se afla TIR-ul cu care a intrat în coliziune. Numai că, răsturnare de situaţie! Compania elenă care deţine fugoneta susţine că aceasta nu avea un astfel de sistem!

Unul dintre fanii care au supraviețuit accidentului de la Lugojel, internat în Spitalul Clinic Județean „Pius Brînzeu” Timișoara, în stare relativ bună, a povestit cum s-ar fi produs tragicul incident în care și-au pierdut viața șapte fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu. Tânărul, în vârstă de 20 de ani, susține că șoferul dubiței ar fi pierdut controlul în timpul unei tentative de depășire. Potrivit medicului Dimitris Koukoulas, pacientul a explicat că accidentul a fost provocat de o problemă la sistemul de asistență pentru menținerea benzii de rulare. “A existat o tentativă de depășire, a blocat asistența la menținerea benzii de rulare și a blocat volanul și mașina a plecat, a pierdut controlul. S-a întâmplat ceva cu asistența la menținerea benzii de rulare”, a afirmat medicului Dimitris Koukoulas, care a fost aproape de rănit încă de la început.

Consultantul juridic al companiei de închirieri, Antonis Xylourgidis, susţine însă altceva. Maşina a avut revizia făcută recent, cauciucile erau noi, dar maşina nu avea şi sistem de asistență la trecerea pe bandă! “Furgoneta nu avea un sistem «Lane Assist» și, dacă ar avea, acest sistem s-ar dezactiva automat atunci când șoferul aprinde semnalizatorul. Reproducerea acestei afirmații este, prin urmare, de neconceput”, a declarat consultantul juridic pentru Metrosport.gr.

În acest context, rămâne în picioare o singură varinată: eroarea umană! Mai exact, oboseala survenită după distanţa lungă parcursă, legată cu un moment de distragere, dar şi viteza excesivă.

 

