I-au închis "ușa în nas" lui Cristi Chivu. Două transferuri încercate de Inter au picat - Antena Sport

I-au închis “ușa în nas” lui Cristi Chivu. Două transferuri încercate de Inter au picat

Andrei Nicolae Publicat: 31 ianuarie 2026, 17:18

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Inter își dorește să se întărească în această perioadă de mercato pentru a rezista pentru lupta pe cele trei fronturi, însă milanezii nu au noroc la mutări. După ce PSV a părut extrem de reticentă să îl cedeze pe Ivan Perisic, alte două transferuri au picat și ele într-o proporție extrem de mare, respectiv cele ale lui Moussa Diaby și Curtis Jones.

Inter este pe primul loc în Serie A, în sferturile Cupei Italiei și în barajul pentru optimi din UCL, iar programul “nerazzurrilor” va fi extremd de aglomerat în partea a doua a campionatului. De aceea, conducerea milaneză a încercat să aducă jucători pentru a avea cât mai mulți jucători de calitate disponibili în cazul în care apar accidentări sau alte probleme.

Diaby și Jones nu mai vin la Inter

Recent, s-a vorbit despre interesul celor de la Inter pentru Moussa Diaby, în prezent la Al-Ittihad, dar și pentru “cormoranul” Curtis Jones. Cu atacantul francez, italienii se înțeleseseră pentru un împrumut, însă echipa trebuia să ajung și la un acord cu formația din Arabia Saudită.

Mutarea a intrat în impas după ce Al-Ittihad a cerut 40 de milioane de euro pentru clauza de cumpărare definitivă, în timp ce Inter era dispusă să dea doar 28 de milioane de euro, potrivit presei din Franța. Rămâne de văzut dacă liderul din Serie A se va conforma cerințelor saudiților, însă pentru moment transferul pare improababil.

Situația e similară și în ceea ce îl privește pe Curtis Jones. Potrivit lui Fabrizio Romano, Liverpool nu vrea să îl lase pe mijlocașul englez să plece sub formă de împrumut, așa cum vrea Inter, atât timp cât nu își va prelungi contractul.

Înțelegerea lui Jones expiră în 2027, iar “cormoranii” știu că dacă fotbalistul ajunge în vară fără să aibă un nou contract, atunci îl pot pierde pe gratis în sezonul următor.

