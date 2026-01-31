I-au închis "ușa în nas" lui Cristi Chivu. Două transferuri încercate de Inter au picat - Antena Sport

Inter își dorește să se întărească în această perioadă de mercato pentru a rezista pentru lupta pe cele trei fronturi, însă milanezii nu au noroc la mutări. După ce PSV a părut extrem de reticentă să îl cedeze pe Ivan Perisic, alte două transferuri au picat și ele într-o proporție extrem de mare, respectiv cele ale lui Moussa Diaby și Curtis Jones.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter este pe primul loc în Serie A, în sferturile Cupei Italiei și în barajul pentru optimi din UCL, iar programul “nerazzurrilor” va fi extremd de aglomerat în partea a doua a campionatului. De aceea, conducerea milaneză a încercat să aducă jucători pentru a avea cât mai mulți jucători de calitate disponibili în cazul în care apar accidentări sau alte probleme.

Diaby și Jones nu mai vin la Inter

Recent, s-a vorbit despre interesul celor de la Inter pentru Moussa Diaby, în prezent la Al-Ittihad, dar și pentru “cormoranul” Curtis Jones. Cu atacantul francez, italienii se înțeleseseră pentru un împrumut, însă echipa trebuia să ajung și la un acord cu formația din Arabia Saudită.

Mutarea a intrat în impas după ce Al-Ittihad a cerut 40 de milioane de euro pentru clauza de cumpărare definitivă, în timp ce Inter era dispusă să dea doar 28 de milioane de euro, potrivit presei din Franța. Rămâne de văzut dacă liderul din Serie A se va conforma cerințelor saudiților, însă pentru moment transferul pare improababil.

🚨🇸🇦Excl Moussa Diaby reste à Al-Ittihad. Les Saoudiens voulaient 40M€ et ont refusé une offre de prêt avec option d’achat obligatoire de 28M€ de l’Inter. L’international français va donc poursuivre la saison à Al-Ittihad où il est sous contrat jusqu’en 2029 pic.twitter.com/WdNoeReeDM

— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 31, 2026