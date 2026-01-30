Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul - Antena Sport

Închide meniul
Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul

Radu Constantin Publicat: 30 ianuarie 2026, 15:48

Gică Hagi, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Cu Denis Alibec adus la Farul Constanţa, Gică Hagi a decis să renunţe la un fotbalist. Cel pus pe liber este Boban Nikolov (31 de ani).

Mijlocașul din Macedonia de Nord a ajuns la Farul Constanţa liber de contract, după ce a evoluat ultima oară în Bosnia, la Borac Banja Luka. El a mai evoluat la echipa patronată de Gică Hagi şi înainte de fuziunea dintre Viitorul Constanța și Farul, în perioada 2012-2015, după care a plecat în străinătate.

Internaționalul din Macedonia de Nord a bifat doar 6 prezențe în actualul sezon al Ligii 1. Evaluat la 200.000 de euro de Transfermarkt, Nikolov a mai jucat în România şi la FCSB.

1 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 2 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 5 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” 6 Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova
