Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul - Antena Sport

Cu Denis Alibec adus la Farul Constanţa, Gică Hagi a decis să renunţe la un fotbalist. Cel pus pe liber este Boban Nikolov (31 de ani).
Mijlocașul din Macedonia de Nord a ajuns la Farul Constanţa liber de contract, după ce a evoluat ultima oară în Bosnia, la Borac Banja Luka. El a mai evoluat la echipa patronată de Gică Hagi şi înainte de fuziunea dintre Viitorul Constanța și Farul, în perioada 2012-2015, după care a plecat în străinătate.
Internaționalul din Macedonia de Nord a bifat doar 6 prezențe în actualul sezon al Ligii 1. Evaluat la 200.000 de euro de Transfermarkt, Nikolov a mai jucat în România şi la FCSB.
