Ce impozit plăteşte Simona Halep pentru vila de 600.000 de euro - Antena Sport

Ce impozit plăteşte Simona Halep pentru vila de 600.000 de euro

Radu Constantin Publicat: 30 ianuarie 2026, 13:23

Ce impozit plăteşte Simona Halep pentru vila de 600.000 de euro

Simona Halep, la Transylvania Open 2025 / Sport Pictures

Simona Halep, fost lider mondial în ierarhia WTA, a achiziționat o vilă de 600.000 de euro în cadrul complexului „National Golf & Country Club”, de lângă București.

Vila achiziţionată de Halep are o suprafață construită de 255,4 metri pătrați. Pe site-ul complexului, o astfel de vilă, din categoria 4, are un preț de 560.000 de euro + TVA.

Aşadar, câţi bani plăteşte impouit Simona Halep la noua casă? Conform noului Cod Fiscal, suprafața imobilului se înmulțește cu valoarea impozabilă stabilită prin lege, respectiv 2.677 de lei pe metru pătrat pentru locuințele dotate cu utilități.

Cum vila este situată într-un sat aflat la 50 km de București, coeficientul de corecție, stabilit în funcție de rangul localității, este de doar 1,10, iar cota de impozitare stabilită de Consiliul Local al Primăriei Niculești, este de 0,14%, aplicată asupra valorii clădirii.

Conform ProSport, Simona Halep plăteşte un impozit anual infim de 1.005 lei, în comparaţie cu valoarea locuinţei. Suma plătită de Simona Halep este aproximativ egală cu cea plătită de un bucureştean la un apartament de 4 camere.

