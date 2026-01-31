Cristi Manea, în afara lotului pentru jocul cu Universitatea Cluj! Fotbalistul giuleștenilor și-a pierdut mama - Antena Sport

Rapid București va întâlni Universitatea Cluj sâmbătă de la ora 20:00, partida fiind una dificilă pentru echipa antrenată de Costel Gâlcă. „Șepcile roșii” au făcut legea în ultimele trei dueluri directe pe Giulești.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La acest joc, tehnicianul alb-vișiniilor nu se va putea baza pe Cristi Manea. Fundașul și-a pierdut mama înaintea partidei, motiv pentru care nu a fost inclus în lot.

Cristi Manea nu va fi în lot pentru Rapid – Universitatea Cluj

Universitatea Cluj a obținut trei succese în ultimele trei vizite pe Giulești, așadar, Rapidul va avea parte de o partidă complicată, mai ales că gruparea antrenată de Cristiano Bergodi luptă pentru clasarea pe un loc de play-off.

Pentru această dispută, Costel Gâlcă nu va avea cum să se bazeze pe Cristi Manea. Fundașul dreapta al alb-vișiniilor și-a pierdut mama, iar din acest motiv nu a fost inclus în lot pentru acest meci.

„Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de Cristian Manea în aceste clipe grele, marcate de pierderea mamei sale. Familia Rapidului îi transmite sincere condoleanțe și este alături de el și de cei dragi. Multă putere, Cristi! Dumnezeu să o odihnească în pace!”, se arată în comunicatul Rapidului.