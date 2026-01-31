Neluțu Varga, convins că CFR Cluj va juca în play-off. Ce îi dă încredere patronului din Gruia - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Neluțu Varga, convins că CFR Cluj va juca în play-off. Ce îi dă încredere patronului din Gruia

Neluțu Varga, convins că CFR Cluj va juca în play-off. Ce îi dă încredere patronului din Gruia

Daniel Işvanca Publicat: 31 ianuarie 2026, 17:37

Jucătorii de la CFR Cluj / SPORT PICTURES

CFR Cluj dă semne de revenire sub comanda lui Daniel Pancu, ardelenii fiind la distanță mică de primul loc ce duce în play-off. Noul tehnician din Gruia a adus liniștea la echipă, lucru remarcat și de Neluțu Varga.

Patronul „feroviarilor” s-a lăudat pentru faptul că a luat decizia de a-l aduce pe antrenorul român în Gruia și a comentat și zvonul privind o posibilă plecare a lui Islam Slimani de la CFR.

Neluțu Varga, încântat de Daniel Pancu. Cum a comentat posibila plecare a lui Slimani

CFR Cluj a bifat vineri al cincilea succes la rând în Liga 1, iar gruparea ardeleană speră să prindă play-off-ul. Echipa a renăscut de la venirea lui Daniel Pancu, iar Neluțu Varga este încântat de aportul adus de tehnician.

Acesta s-a lăudat pentru alegerea noului antrenor și a comentat și o posibilă plecare a algerianului Islam Slimani la cei de la Petrolul Ploiești.

„Sincer, sunt foarte bucuros pentru alegerea făcută în privința lui Pancu și am mare încredere că va reuși să ducă echipa în play-off. Felicit întreaga echipă, împreună cu staff-ul tehnic și pe cei care s-au ocupat de transferuri.

Islam Slimani rămâne la CFR Cluj, fără îndoială. Nu știu ce discuții au apărut cu Petrolul în presă, cert este că Slimani este jucătorul CFR-ului și aici va continua”, a declarat Neluțu Varga, potrivit gsp.ro.

