Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: "Ne-am înțeles" - Antena Sport

Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: "Ne-am înțeles"

Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: "Ne-am înțeles"

Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”

Radu Constantin Publicat: 30 ianuarie 2026, 9:23

Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: Ne-am înțeles

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Denis Alibec semnează astăzi cu Farul Constanţa. El pleacă liber de contract de la FCSB, cu toate că iniţial latifundiarul anunţase că vrea 200.000 de euro pentru el.

„Să vorbesc cu ei, poate îl vor pe Politic. Poate îl dau pe George (Tavi Popescu), să vedem ce luăm noi. Le-am zis să îl ia ei pe Alibec, Gică îl mai face, îl mai drege. Îl lăsăm liber. Ne-am înțeles, mâine (vineri) face actele. Ei vor să îl bage duminică să joace. Facem contract de transfer. Am zis că Alibec va juca acolo, poate să ne ajute cu adversarii noștri”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Mutarea l-a surprins pe Elias Charalambous

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a aflat după meciul cu Fenerbahce, încheiat la egalitate, scor 1-1, de decizia luată de Gigi Becali în privinţa lui Denis Alibec.

“Eu nu am informaţii legate de Alibec. Eu, personal, nu am fost informat”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.

Denis Alibec a evoluat în 7 partide pentru FCSB, iar plecarea era iminentă în ccontextul în care nu mai prindea echipa.

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

1 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 3 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 4 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” 5 Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova 6 Denis Alibec semnează și pleacă de la FCSB! Echipa care îl transferă pe atacantul renegat de Gigi Becali
