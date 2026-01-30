Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: "Ne-am înțeles" - Antena Sport

Denis Alibec semnează astăzi cu Farul Constanţa. El pleacă liber de contract de la FCSB, cu toate că iniţial latifundiarul anunţase că vrea 200.000 de euro pentru el.

„Să vorbesc cu ei, poate îl vor pe Politic. Poate îl dau pe George (Tavi Popescu), să vedem ce luăm noi. Le-am zis să îl ia ei pe Alibec, Gică îl mai face, îl mai drege. Îl lăsăm liber. Ne-am înțeles, mâine (vineri) face actele. Ei vor să îl bage duminică să joace. Facem contract de transfer. Am zis că Alibec va juca acolo, poate să ne ajute cu adversarii noștri”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Mutarea l-a surprins pe Elias Charalambous

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a aflat după meciul cu Fenerbahce, încheiat la egalitate, scor 1-1, de decizia luată de Gigi Becali în privinţa lui Denis Alibec.

“Eu nu am informaţii legate de Alibec. Eu, personal, nu am fost informat”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.

Denis Alibec a evoluat în 7 partide pentru FCSB, iar plecarea era iminentă în ccontextul în care nu mai prindea echipa.