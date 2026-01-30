Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid - Antena Sport

Tragerea la sorţi a play-off-ului optimilor din Champions League se desfăşoară acum, la Nyon, iar cele 16 echipe ajunse în această fază a competiţiei îşi află adversarele.
Printre ele se află şi Interul lui Cristi Chivu, care va evolua în faza play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor cu una dintre Benfica şi Bodo/Glimt.
Tragerea la sorţi a play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor
Update 13:25: Avem programul complet al play-off-ului pentru optimile Champions League.
- Bodo/Glimt – Inter
- Benfica – Real Madrid
- Qarabag – Newcastle
- Monaco – PSG
- Galatasaray – Juventus
- Bruges – Atletico Madrid
- Borussia Dortmund – Atalanta
- Olympiacos – Bayer Leverkusen
Update 13:00: A început tragerea la sorţi de la Nyon.
Ştirea iniţială.
În cazul în care Inter va juca în play-off cu Bodo/Glimt, atunci Benfica va juca cu Real Madrid, echipa pe care tocmai a învins-o în ultima etapă a grupei principale.
Inter ştie deja şi cu cine poate juca dacă va trece de play-off-ul Champions League. În optimi, echipa lui Chivu poate juca fie cu Manchester City, fie cu Sporting Lisabona.
Participă echipele clasate pe locurile 9-24 în faza grupei. Primele opt echipe din faza grupei s-au calificat automat în optimile de finală.
Cele 16 echipe participante la tragerea la sorţi
Capi de serie
- Real Madrid (Spania)
- Inter (Italia)
- Paris Saint-Germain (Franţa)
- Newcastle (Anglia)
- Juventus (Italia)
- Atletico Madrid (Spania)
- Atalanta (Italia)
- Leverkusen (Germania)
Nu sunt capi de serie
- Borussia Dortmund (Germania)
- Olympiacos (Grecia)
- Club Brugge (Belgia)
- Galatasaray (Turcia)
- Monaco (Franţa)
- Qarabağ (Azerbaidjan)
- Bodø/Glimt (Norvegia)
- Benfica (Portugalia)
Meciurile tur vor avea loc la 17/18 februarie, iar returul la 24/25 februarie.
