Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid - Antena Sport

Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid

Dan Roșu Publicat: 30 ianuarie 2026, 13:00

Tragere la sorţi Champions League - Getty Images

Tragerea la sorţi a play-off-ului optimilor din Champions League se desfăşoară acum, la Nyon, iar cele 16 echipe ajunse în această fază a competiţiei îşi află adversarele.

Printre ele se află şi Interul lui Cristi Chivu, care va evolua în faza play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor cu una dintre Benfica şi Bodo/Glimt.

Tragerea la sorţi a play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor

Update 13:25: Avem programul complet al play-off-ului pentru optimile Champions League.

  • Bodo/Glimt – Inter
  • Benfica – Real Madrid
  • Qarabag – Newcastle
  • Monaco – PSG
  • Galatasaray – Juventus
  • Bruges – Atletico Madrid
  • Borussia Dortmund – Atalanta
  • Olympiacos – Bayer Leverkusen

Update 13:00: A început tragerea la sorţi de la Nyon.

Ştirea iniţială.

În cazul în care Inter va juca în play-off cu Bodo/Glimt, atunci Benfica va juca cu Real Madrid, echipa pe care tocmai a învins-o în ultima etapă a grupei principale.

Inter ştie deja şi cu cine poate juca dacă va trece de play-off-ul Champions League. În optimi, echipa lui Chivu poate juca fie cu Manchester City, fie cu Sporting Lisabona.

Participă echipele clasate pe locurile 9-24 în faza grupei. Primele opt echipe din faza grupei s-au calificat automat în optimile de finală.

Cele 16 echipe participante la tragerea la sorţi

Capi de serie

  • Real Madrid (Spania)
  • Inter (Italia)
  • Paris Saint-Germain (Franţa)
  • Newcastle (Anglia)
  • Juventus (Italia)
  • Atletico Madrid (Spania)
  • Atalanta (Italia)
  • Leverkusen (Germania)

Nu sunt capi de serie

  • Borussia Dortmund (Germania)
  • Olympiacos (Grecia)
  • Club Brugge (Belgia)
  • Galatasaray (Turcia)
  • Monaco (Franţa)
  • Qarabağ (Azerbaidjan)
  • Bodø/Glimt (Norvegia)
  • Benfica (Portugalia)

Meciurile tur vor avea loc la 17/18 februarie, iar returul la 24/25 februarie.

