Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid - Antena Sport

Tragerea la sorţi a play-off-ului optimilor din Champions League se desfăşoară acum, la Nyon, iar cele 16 echipe ajunse în această fază a competiţiei îşi află adversarele.

Printre ele se află şi Interul lui Cristi Chivu, care va evolua în faza play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor cu una dintre Benfica şi Bodo/Glimt.

Tragerea la sorţi a play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor

Update 13:25: Avem programul complet al play-off-ului pentru optimile Champions League.

Bodo/Glimt – Inter

Benfica – Real Madrid

Qarabag – Newcastle

Monaco – PSG

Galatasaray – Juventus

Bruges – Atletico Madrid

Borussia Dortmund – Atalanta

Olympiacos – Bayer Leverkusen

Update 13:00: A început tragerea la sorţi de la Nyon.