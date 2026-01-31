Amenzi uriașe după Dinamo - Petrolul 1-1! Ce sancțiuni au aplicat jandarmii - Antena Sport

Închide meniul
Amenzi uriașe după Dinamo – Petrolul 1-1! Ce sancțiuni au aplicat jandarmii

Daniel Işvanca Publicat: 31 ianuarie 2026, 17:22

Suporteri Petrolul / SPORT PICTURES

Dinamo București a ratat vineri seară șansa de a urca, cel puțin pentru moment, pe primul loc în Liga 1. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a remizat pe Arcul de Triumf cu Petrolul Ploiești, asta deși „câinii” au dominat clar partida.

Fiind catalogat drept un meci de risc ridicat, forțele de ordine a găsit numeroase nereguli, motiv pentru care au fost aplicate multe sancțiuni, cuantumul total fiind de aproape 100.0000 de lei.

Amenzi de aproape 100.000 de lei după Dinamo – Petrolul

Partida dintre Dinamo și Petrolul a fost departe de a fi una liniștită, asta deși pe teren punctele au fost împărțite la finalul celor 90 de minute. Suporterii celor două echipe au folosit materiale pirotehnice, dar au afișat și bannere jignitoare la adresa rivalilor.

Nici în afara stadionului lucrurile nu au stat bine, motiv pentru care forțele de ordine au aplicat numeroase sancțiuni, cele mai multe pentru organizatorul partidei. În total, 91.100 de lei.

„Referință meci de fotbal FC DINAMO București – FC PETROLUL Ploiești

Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive.

Totodată, jandarmii au aplicat 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 91.100 de lei. Subliniem faptul că, dintre acestea, 4 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 80.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancţiuni contravenționale, în valoare de 10.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"
În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.
În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, se arată în respectivul comunicat.

