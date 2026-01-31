Amenzi uriașe după Dinamo - Petrolul 1-1! Ce sancțiuni au aplicat jandarmii - Antena Sport

Dinamo București a ratat vineri seară șansa de a urca, cel puțin pentru moment, pe primul loc în Liga 1. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a remizat pe Arcul de Triumf cu Petrolul Ploiești, asta deși „câinii” au dominat clar partida.

Fiind catalogat drept un meci de risc ridicat, forțele de ordine a găsit numeroase nereguli, motiv pentru care au fost aplicate multe sancțiuni, cuantumul total fiind de aproape 100.0000 de lei.

Amenzi de aproape 100.000 de lei după Dinamo – Petrolul

Partida dintre Dinamo și Petrolul a fost departe de a fi una liniștită, asta deși pe teren punctele au fost împărțite la finalul celor 90 de minute. Suporterii celor două echipe au folosit materiale pirotehnice, dar au afișat și bannere jignitoare la adresa rivalilor.

Nici în afara stadionului lucrurile nu au stat bine, motiv pentru care forțele de ordine au aplicat numeroase sancțiuni, cele mai multe pentru organizatorul partidei. În total, 91.100 de lei.

„Referință meci de fotbal FC DINAMO București – FC PETROLUL Ploiești