Valeriu Iftime avertizează granzii din Liga 1: „Pentru noi e greu să pierdem” - Antena Sport

FC Botoșani și-a continuat și luni parcursul excelent din Liga 1, reușind să scoată un rezultat de egalitate pe teren propriu cu Dinamo. Moldovenii sunt neînvinși acasă, iar Valeriu Iftime este sigur că echipa sa nu poate rata play-off-ul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația antrenată de Leo Grozavu este la doar două puncte în spatele liderului Rapid București, asta după ce s-au disputat deja 17 etape de campionat.

Valeriu Iftime: „Ar fi trist să nu fie FCSB în play-off”

FC Botoșani este de departe revelația acestei ediții de campionat, asta în condițiile în care moldovenii au luptat în sezonul trecut pentru supraviețuirea pe prima scenă a fotbalului românesc.

Valeriu Iftime este încântat de parcursul echipei pregătite de Leo Grozavu și nu concepe ca gruparea sa să nu prindă loc de play-off la finalul sezonului regulat.

„Aș fi nedrept cu soarta să spun că nu e vremea bună a lui FC Botoșani. Ar fi trist să nu fie FCSB în play-off, pentru noi e greu să pierdem. La cum am jucat cu Dinamo, care e o echipă solidă… Mă așteptam ca Dinamo, care vrea titlul, să ne subordoneze fotbalistic, dar nu a fost așa.