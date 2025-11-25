Valeriu Iftime avertizează granzii din Liga 1: „Pentru noi e greu să pierdem” - Antena Sport

FC Botoșani și-a continuat și luni parcursul excelent din Liga 1, reușind să scoată un rezultat de egalitate pe teren propriu cu Dinamo. Moldovenii sunt neînvinși acasă, iar Valeriu Iftime este sigur că echipa sa nu poate rata play-off-ul.
Formația antrenată de Leo Grozavu este la doar două puncte în spatele liderului Rapid București, asta după ce s-au disputat deja 17 etape de campionat.
Valeriu Iftime: „Ar fi trist să nu fie FCSB în play-off”
FC Botoșani este de departe revelația acestei ediții de campionat, asta în condițiile în care moldovenii au luptat în sezonul trecut pentru supraviețuirea pe prima scenă a fotbalului românesc.
Valeriu Iftime este încântat de parcursul echipei pregătite de Leo Grozavu și nu concepe ca gruparea sa să nu prindă loc de play-off la finalul sezonului regulat.
„Aș fi nedrept cu soarta să spun că nu e vremea bună a lui FC Botoșani. Ar fi trist să nu fie FCSB în play-off, pentru noi e greu să pierdem. La cum am jucat cu Dinamo, care e o echipă solidă… Mă așteptam ca Dinamo, care vrea titlul, să ne subordoneze fotbalistic, dar nu a fost așa.
Au fost faze și faze, perioade de timp diferite. Un sfert de oră i-am dominat noi, după aia ei. Până la urmă am un portar senzațional, chiar dacă ia un gol prostesc, pentru că golul lui Dinamo este o pură întâmplare.
Trebuie să recunoaștem că este un rezultat egal, dar noi am dat un gol extraordinar și trebuia să câștigăm. Și dacă Bordeianu, când a fost singur cu portarul, o lovea unde trebuie așa se întâmpla. Am mai avut ocazii și noi, și Dinamo. Sunt împlinit că FC Botoșani este o echipă care merită locul în play-off”.
Valeriu Iftime: „Tratăm bine subiectul fotbal la Botoșani”
„La titlu nu ne batem, dar în play-off vom intra. Va fi care pe care acolo, iar echipa mea învață acum presiunea, să joace cu spectatori mai mulți, să înțeleagă că rolul nostru este altul decât de o echipă mică.
E o echipă care poate juca în play-off, cu toate marile echipe și dacă am făcut egal cu Craiova, cu Dinamo, am bătut FCSB, înseamnă că tratăm bine subiectul fotbal la Botoșani”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit fanatik.ro.
