Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep. A ţinut pe mână o avere, lângă Kate Middleton!

Simona Halep a mers la Wimbledon alături de iubitul milionar. Ea s-a afişat la finala feminină, dintre Karolina Muchova și Linda Noskova, alături de Dorin Mateiu – un cunoscut om de afaceri.
Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep
Este pentru prima dată când Simona Halep îl prezintă publicului pe noul iubit. Cei doi au stat în spatele celebrei Kate Middleton.
Dacă Simona Halep şi Dorin Mateiu au căutat să poate ţinute elegante, dar “discrete”, totuşi la nivel de accesorii cei doi au arătat “subliminal” că le sunt conturile pline. Dorin Mateiu a purtat pe mână un ceas care costă o avere.
El şi-a asortat ţinuta cu un ceas de colecţie Bovet Dimier Recital. Seria tematică a început din 2016, iar preţul unui astfel de ceas pleacă de la 45.000 de euro şi poate ajunge chiar la 100.000 de euro, în funcţie de cerinţe.
Cine este Dorin Mateiu
Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, presupusul iubit al Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.
Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.
În companie de mezeluri pe care o deţine în Ardeal, Dorin Mateiu are peste 1300 de angajaţi. Firma a fost deschisă de acesta încă din 2002, având o gamă diversificată de preparate de carne, distribuite la nivel naţional.
“Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.
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