Home | Extra | Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep. A ţinut pe mână o avere, lângă Kate Middleton!
Foto

Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep. A ţinut pe mână o avere, lângă Kate Middleton!

Radu Constantin Publicat: 11 iulie 2026, 22:54

Comentarii
Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep. A ţinut pe mână o avere, lângă Kate Middleton!
galerie foto Galerie (9)
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Simona Halep a mers la Wimbledon alături de iubitul milionar. Ea s-a afişat la finala feminină, dintre Karolina Muchova și Linda Noskova, alături de Dorin Mateiu – un cunoscut om de afaceri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep

Este pentru prima dată când Simona Halep îl prezintă publicului pe noul iubit. Cei doi au stat în spatele celebrei Kate Middleton.

Dacă Simona Halep şi Dorin Mateiu au căutat să poate ţinute elegante, dar “discrete”, totuşi la nivel de accesorii cei doi au arătat “subliminal” că le sunt conturile pline. Dorin Mateiu a purtat pe mână un ceas care costă o avere.

El şi-a asortat ţinuta cu un ceas de colecţie Bovet Dimier Recital. Seria tematică a început din 2016, iar preţul unui astfel de ceas pleacă de la 45.000 de euro şi poate ajunge chiar la 100.000 de euro, în funcţie de cerinţe.

Cine este Dorin Mateiu

Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, presupusul iubit al Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.

Reclamă
Reclamă

Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.

În companie de mezeluri pe care o deţine în Ardeal, Dorin Mateiu are peste 1300 de angajaţi. Firma a fost deschisă de acesta încă din 2002, având o gamă diversificată de preparate de carne, distribuite la nivel naţional.

“Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.

"Cine sunt eu?" Drama unei femei adoptate din România, trimisă în Canada cu identitatea unui alt copil"Cine sunt eu?" Drama unei femei adoptate din România, trimisă în Canada cu identitatea unui alt copil
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cafeaua de specialitate, tot mai scumpă. În București plătești cât în Paris, Berlin sau Amsterdam
Observator
Cafeaua de specialitate, tot mai scumpă. În București plătești cât în Paris, Berlin sau Amsterdam
Cum a apărut soția lui Thibaut Courtois la Campionatul Mondial. A făcut furori cu o ipostază inedită
Fanatik.ro
Cum a apărut soția lui Thibaut Courtois la Campionatul Mondial. A făcut furori cu o ipostază inedită
22:35

Răsturnare uriașă de situație la FCSB! Transferul a picat în ultimul moment
22:35

Norvegia – Anglia LIVE VIDEO (00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duelul giganţilor Haaland şi Kane. Echipele de start
22:13

Surpriză uriașă pentru Hansi Flick! Dă la antrenamente de un jucător venit direct de la Mondial
22:06

FotoDinamo, învinsă clar de Farul în amicalul de prezentare! Denis Alibec, gol şi assist
21:41

Gigi Becali, anunţ despre Drăguș și Coman: “Îi luăm și cu asta basta!”
21:36

Vali Crețu a reacționat după transferul lui Eddy Gnahore la FCSB: „E un jucător bun!”
Vezi toate știrile
1 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 2 Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean 3 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 4 Pare incredibil, dar e adevărat! Au apărut datele: cât timp merge Leo Messi în timpul meciurilor 5 Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare 6 Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român
Citește și