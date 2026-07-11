Un milionar care a avut lumea la picioare a numit decizia care i-a schimbat viața: “Am avut depresie severă”

Unul dintre cei mai mari fotbaliști de pe această planetă a fost fără doar și poate Ronaldo Nazario, un icon al sportului brazilian care ar fi putut fi și mai mare dacă nu s-ar fi confruntat cu accidentări. Recent, “R9” a vorbit într-un interviu despre retragerea sa din fotbal, un moment care inițial l-a marcat în mod negativ.

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Se spune că brazilienii au o dragoste nativă pentru fotbal, iar Ronaldo Nazario nu face excepție de la regulă. Fostul mare jucător, campion mondial alături de “Selecao” în 1994 (n.r. atunci nu a jucat în niciun meci) și în 2002, a dezvăluit recent că iubirea sa pentru “sportul rege” este atât de mare încât momentul de după “adio” a fost extrem de dificil.

Cât de greu a acceptat Ronaldo Nazario retragerea din fotbal

În cadrul unei discuții la care au mai participat alți jucători uriași, precum Marco Materazzi, Romario, Roberto Carlos sau Roberto Baggio, “O Fenomeno” a povestit prin ce momente dificile a trecut după ce “a agățat ghetele în cui”. În ciuda faptului că era unul dintre cei mai iubiți oameni din Brazilia și nici pe plan financiar nu stătea deloc rău, Ronaldo Nazario s-a confruntat cu depresie după s-a retras din fotbal.

Fostul dublu câștigător al Balonului de Aur a punctat totuși și cum a reușit să treacă peste perioada dificilă și cum și-a dat seama că părăsirea fotbalului reprezintă este o metodă de a se reinventa.

“Când iei decizia să te retragi, se simte de parcă cineva drag ție a murit. Am avut depresie severă, am pus multe kilograme. A fost foarte dificil să părăsesc fotbalul. Ideea că nu o să mai joc a fost devastatoare.