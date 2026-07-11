Un milionar care a avut lumea la picioare a numit decizia care i-a schimbat viața: “Am avut depresie severă”

Unul dintre cei mai mari fotbaliști de pe această planetă a fost fără doar și poate Ronaldo Nazario, un icon al sportului brazilian care ar fi putut fi și mai mare dacă nu s-ar fi confruntat cu accidentări. Recent, “R9” a vorbit într-un interviu despre retragerea sa din fotbal, un moment care inițial l-a marcat în mod negativ.
Se spune că brazilienii au o dragoste nativă pentru fotbal, iar Ronaldo Nazario nu face excepție de la regulă. Fostul mare jucător, campion mondial alături de “Selecao” în 1994 (n.r. atunci nu a jucat în niciun meci) și în 2002, a dezvăluit recent că iubirea sa pentru “sportul rege” este atât de mare încât momentul de după “adio” a fost extrem de dificil.
Cât de greu a acceptat Ronaldo Nazario retragerea din fotbal
În cadrul unei discuții la care au mai participat alți jucători uriași, precum Marco Materazzi, Romario, Roberto Carlos sau Roberto Baggio, “O Fenomeno” a povestit prin ce momente dificile a trecut după ce “a agățat ghetele în cui”. În ciuda faptului că era unul dintre cei mai iubiți oameni din Brazilia și nici pe plan financiar nu stătea deloc rău, Ronaldo Nazario s-a confruntat cu depresie după s-a retras din fotbal.
Fostul dublu câștigător al Balonului de Aur a punctat totuși și cum a reușit să treacă peste perioada dificilă și cum și-a dat seama că părăsirea fotbalului reprezintă este o metodă de a se reinventa.
“Când iei decizia să te retragi, se simte de parcă cineva drag ție a murit. Am avut depresie severă, am pus multe kilograme. A fost foarte dificil să părăsesc fotbalul. Ideea că nu o să mai joc a fost devastatoare.
Ulterior, îți dai seama că sunt și alte lucruri în viață pe care le poți face, poți să te reinventezi, dar ideea că nu mai pot să joc m-a bântuit mult timp“, a dezvăluit fostul mare jucător brazilian la “Futebol Legends Talks”, conform dailymail.com.
🥹 Ronaldo Nazario se abre en canal: “Sientes como si hubiera muerto alguien cercano; sufrí una depresión severa, subí mucho de peso”https://t.co/ixO01HckHb
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 10, 2026
Ronaldo Nazario de Lima a adunat de-a lungul carierei sale 99 de selecții pentru Brazilia și a marcat 62 de goluri. La nivel de cluburi, acesta a bifat echipe precum PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid sau AC Milan și a câștigat de două ori Balonul de Aur, în 1997 și 2002.
După retragerea din fotbal, “R9” a fost inițial acționar la echipa americană Fort Lauderdale Strikers, club care s-a dizolvat în 2016. Ulterior, a ajuns în echipa de conducere a celor de la Real Valladolid, unde a stat între 2018 și 2025. În paralel, a fost și proprietarul lui Cruzeiro, clubul de la care a plecat în Europa când era jucător.
În prezent, “O Fenomeno” nu mai ocupă nicio funcție administrativă în cadrul vreunui club.
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