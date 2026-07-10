Veste proastă pentru Dinamo și FCSB! Arena Națională, din nou ocupată de un eveniment muzical

FCSB și Dinamo București nu se vor întoarce prea curând pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării fiind blocat iarăși din cauza unui eveniment muzical.
SAGA Festival se întoarce la București, iar celebrul eveniment va avea loc în perioada 21-23 august. Ultimul meci disputat pe Arena Națională a avut loc pe 26 aprilie 2026.
Când revin FCSB și Dinamo pe Arena Națională
Arena Națională este închisă iarăși pentru fotbal, după ce s-a anunțat revenirea festivalului de amploare SAGA. Evenimentul va avea loc în perioada 21-23 august.
Ce înseamnă asta? Că FCSB și Dinamo București vor juca abia la începutul lunii septembrie pe cel mai mare stadion al țării. Ultimul joc disputat pe această arenă a avut loc pe data de 26 aprilie, anul acesta. Atunci, Dinamo s-a impus în fața Rapidului cu scorul de 3-1.
De atunci, Metallica, Max Korzh și Iron Maiden au adunat împreună peste 150.000 de spectatori pe Arena Națională, iar gazonul a avut de suferit din cauza programului extrem de încărcat.
Festivalul Kapital, care trebuia să aibă loc pe Arena Națională în perioada 3-5 iulie, a fost amânat. În schimb, stadionul va găzdui, în perioada 17-19 iulie, Bucharest Town Charity Run 2026, un eveniment caritabil dedicat comunității moto, muzicii live și solidarității.
- Cine este, de fapt, deţinătoarea întregii averi de peste 100 de milioane de euro a lui Cristi Borcea!
- Eugen Trică, devastat după moartea lui Gabi Mureşan: “Încă tremur. E ceva de nedescris”
- Anunţul lui Rică Răducanu despre starea lui de sănătate, după accidentul în care s-a lovit la cap şi şi-a rupt două coaste!
- Superba femeie se iubeşte cu un milionar cu 53 de ani mai în vârstă ca ea: “Nu-mi pasă, sunt foarte fericită”
- Ce nu mănâncă niciodată Gigi Becali. Alimentul interzis: “Nu mai pot să înghit”