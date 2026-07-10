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Veste proastă pentru Dinamo și FCSB! Arena Națională, din nou ocupată de un eveniment muzical

Daniel Işvanca Publicat: 10 iulie 2026, 18:53

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Veste proastă pentru Dinamo și FCSB! Arena Națională, din nou ocupată de un eveniment muzical

Cadru de la Dinamo - U Cluj / Sportpictures

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FCSB și Dinamo București nu se vor întoarce prea curând pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării fiind blocat iarăși din cauza unui eveniment muzical.

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SAGA Festival se întoarce la București, iar celebrul eveniment va avea loc în perioada 21-23 august. Ultimul meci disputat pe Arena Națională a avut loc pe 26 aprilie 2026.

Când revin FCSB și Dinamo pe Arena Națională

Arena Națională este închisă iarăși pentru fotbal, după ce s-a anunțat revenirea festivalului de amploare SAGA. Evenimentul va avea loc în perioada 21-23 august.

Ce înseamnă asta? Că FCSB și Dinamo București vor juca abia la începutul lunii septembrie pe cel mai mare stadion al țării. Ultimul joc disputat pe această arenă a avut loc pe data de 26 aprilie, anul acesta. Atunci, Dinamo s-a impus în fața Rapidului cu scorul de 3-1.

De atunci, Metallica, Max Korzh și Iron Maiden au adunat împreună peste 150.000 de spectatori pe Arena Națională, iar gazonul a avut de suferit din cauza programului extrem de încărcat.

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Festivalul Kapital, care trebuia să aibă loc pe Arena Națională în perioada 3-5 iulie, a fost amânat. În schimb, stadionul va găzdui, în perioada 17-19 iulie, Bucharest Town Charity Run 2026, un eveniment caritabil dedicat comunității moto, muzicii live și solidarității.

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