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Surpriză uriașă pentru Hansi Flick! Dă la antrenamente de un jucător venit direct de la Mondial

Sebastian Ujica Publicat: 11 iulie 2026, 22:13

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Surpriză uriașă pentru Hansi Flick! Dă la antrenamente de un jucător venit direct de la Mondial

Hansi Flick, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

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FC Barcelona urmează să înceapă pregătirea pentru noul sezon săptămâna viitoare, de pe 13 iulie. Asta în timp ce mai mulți jucători din lotul echipei lui Hansi Flick sunt în continuare prezenți la Campionatul Mondial, în lotul Spaniei.

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Însă Flick are parte și de o surpriză: Hamza Abdelkarim, cel care a ajuns cu Egipt până în optimile Campionatului Mondial, a decis să renunțe la vacanță și vine la antrenamente.

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Hamza a avut o vară plină! Sezonul l-a încheiat mai târziu, după ce a ajutat echipa Juvenil A a Barcelonei să câștige Copa de Campeones. A plecat imediat după aceea în cantonamentul Egiptului pentru Campionatul Mondial.

Tânărul de 18 ani a prins ultimul sfert de oră în meciurile cu Belgia, Noua Zeelandă, Iran și Australia, meci în care a intrat în minutul 106. Nu a fost folosit însă și la ultimul meci, contra Argentinei, când pe final Egipt încerca să conserve avantajul, fără succes.

Alături de restul lotului Egiptului, el s-a întors la Cairo și jucătorii au fost primiți cu urale de către fani, dar și de președintele țării care i-a felicitat pentru performanță. Apoi, Hamza urmează să călătorească către Barcelona, pentru ca luni să se prezinte la startul presezonului. Acest lucru a fost dezvăluit de mătușa lui Hamza, prezentatoare la Nile Sport, Mona Abdel Karim. Aceasta spune că jucătorul nu vrea să rateze nicio zi de presezon, în tentativa de a-l impresiona pe Hansi Flick astfel încât să fie în planurile acestuia pentru sezonul viitor.

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Conform The Athletic, Barcelona nu vrea să-l mai lase pe jucător la juniori, ci să-l păstreze în lotul echipei mari și să devină chiar o soluție pentru anumite partide.

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