Dinamo, învinsă clar de Farul în amicalul de prezentare! Denis Alibec, gol şi assist

Echipa Farul Constanţa a învins sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Dinamo Bucureşti, în amicalul de prezentare al alb-roşilor, disputat pe stadionul Arcul de Triumf.
Sărbătoarea lui Dinamo, de pe stadionul Arcul de Triumf, a început cu prezentare jucătorilor din lot, în stil NBA, şi cu mesajul căpitanului Cîrjan: „Haideţi să arătăm ce înseamnă Dinamo!”.
Dinamo – Farul 1-3, în amicalul de prezentare al “câinilor”
Iar meciul a început perfect pentru elevii noului antrenor, Nuno Campos, Mărginean deschizând scorul, cu o lovitură de cap, din lovitura liberă executată de Armstrong, în minutul 8. Însă, după douăzeci de minute, Matteo Ahlinvi a restabilit egalitatea şi la pauză a fost 1-1.
Constănţenii lui Sabău au trecut la conducere imediat după pauză, prin golul lui Alibec, din minutul 46, pentru ca rezultatul final să fie stabilit în minutul 57, când Doicaru a înscris din pasa lui Alibec.
Dinamo – Farul 1-3 şi ambele echipe aşteaptă acum debutul Ligii 1.
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