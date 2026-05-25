Ce facultate a absolvit fiica lui Ilie Dumitrescu. Tatăl ei a dat-o de gol: „Mai vrea să mai facă una”

Ilie Dumitrescu (57 de ani) a fost în culmea fericirii, după ce fiica lui a absolvit facultatea. „Mister” a fost prezent la festivitatea de premiere.
Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului, iar Ilie Dumitrescu, îmbrăcat elegant, a surprins-o pe fiica lui. Mayra-Daria a primit de la tatăl ei un imens buchet de flori.
Ce facultate a absolvit fiica lui Ilie Dumitrescu
În videoclipul postat pe rețelele de socializare de la festivitatea de premiere, Ilie Dumitrescu este surprins oferindu-i buchetul de flori fiicei lui, ulterior îmbrățișând-o pe aceasta.
Mayra-Daria a absolvit cursurile Facultății de Științe Politice, din cadrul SNSPA, după ce în urmă cu câțiva ani a absolvit și la Cambridge: „Felicitări pentru absolvirea Facultății de Științe Politice! Sunt mândru de tine și te iubesc!”, este mesajul postat de Ilie Dumitrescu, la videoclipul cu fiica sa postat pe Facebook.
Ulterior, Ilie Dumitrescu a dat-o de gol pe fiica lui, dezvăluind că aceasta își mai dorește să se înscrie la o altă facultate.
„Am trăit niște momente de nedescris. Este un sentiment aparte. Mayra este un copil deosebit. Am trăit sentimentul acela că fata ta se transformă ușor-ușor într-un adult, că a mai făcut un pas în dezvoltarea ei profesională.
M-a sunat multă lume ca să mă feicite, iar eu le-am spus că-i aștept și eu să le întorc urările, pentru că abia atunci vor înțelege ce simt eu acum.
Mayra a făcut școala la Cambridge, da, acum a terminat această facultate și mi-a spus că mai vrea să mai facă una”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.
Mayra Daria este fiica pe care Ilie Dumitrescu o are din căsnicia cu Letiţia, care a durat din 1994 până în 2007. Alături de aceasta, „Mister” mai are un fiu, pe Toto. Fostul internațional are alți doi băieți, pe Dani și Sică, din prima căsnicie, cu Nela.
