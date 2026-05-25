Ce facultate a absolvit fiica lui Ilie Dumitrescu. Tatăl ei a dat-o de gol: „Mai vrea să mai facă una”

Ilie Dumitrescu (57 de ani) a fost în culmea fericirii, după ce fiica lui a absolvit facultatea. „Mister” a fost prezent la festivitatea de premiere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului, iar Ilie Dumitrescu, îmbrăcat elegant, a surprins-o pe fiica lui. Mayra-Daria a primit de la tatăl ei un imens buchet de flori.

Ce facultate a absolvit fiica lui Ilie Dumitrescu

În videoclipul postat pe rețelele de socializare de la festivitatea de premiere, Ilie Dumitrescu este surprins oferindu-i buchetul de flori fiicei lui, ulterior îmbrățișând-o pe aceasta.

Mayra-Daria a absolvit cursurile Facultății de Științe Politice, din cadrul SNSPA, după ce în urmă cu câțiva ani a absolvit și la Cambridge: „Felicitări pentru absolvirea Facultății de Științe Politice! Sunt mândru de tine și te iubesc!”, este mesajul postat de Ilie Dumitrescu, la videoclipul cu fiica sa postat pe Facebook.

Ulterior, Ilie Dumitrescu a dat-o de gol pe fiica lui, dezvăluind că aceasta își mai dorește să se înscrie la o altă facultate.