Decizia este la Cristi Chivu! Jucătorul cu 345 de meciuri în Serie A, propus gratis la Inter

Daniel Işvanca Publicat: 25 mai 2026, 18:36

Cristian Chivu / Profimedia

Cristi Chivu își face deja planurile pentru sezonul viitor la Inter, iar tehnicianul român va avea în față o provocare dificilă, având în vedere faptul că a cucerit două trofee în primul an pe banca „nerazzurrilor”.

Campania de achiziții va fi una atent construită de antrenor, căruia i-a fost propus un fotbalist cu 345 de apariții pe prima scenă a fotbalului italian.

Stephan El Shaarawy, propus la Inter

Stephan El Shaarawy se va despărți de AS Roma la finalul acestui sezon, după zece ani în care a îmbrăcat tricoul formației din capitala Italiei. Fotbalistul va deveni liber de contract în mai puțin de o lună și ar putea fi o oportunitate pentru Cristi Chivu.

Evaluat de Transfermarkt la 2,5 milioane de euro, jucătorul cu 345 de apariții pe prima scenă a fotbalului italian i-a fost propus antrenorului român.

Acesta a mai evoluat în Italia pentru Genoa, Padova și AC Milan. Aspectul acesta ar putea afecta decizia tehnicianul campioanei din Serie A, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla în zilele următoare.

