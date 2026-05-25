Coreea de Sud și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială! Premieră istorică pentru „Tigrii asiatici”

Daniel Işvanca Publicat: 25 mai 2026, 17:58

Hong Myung-bo / Profimedia

Cu 17 zile înainte de startul Campionatului Mondial, selecționerul Coreei de Sud a anunțat lotul final cu care țara va participa la turneul organizat în SUA, Mexic și Canada.

Odată cu anunțul făcut de Hong Myung-bo s-a marcat și o premieră în istoria țării. „Tigrii asiatici” au fost repartizați în Grupa A, alături de Cehia, Mexic și Africa de Sud.

  • World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Premieră în naționala Coreei de Sud! Cine a fost convocat

Hong Myung-bo a anunțat în cursul zilei de luni lotul cu care Coreea de Sud se va prezenta la Campionatul Mondial.

Marea surpriză a fost convocarea lui Jens Castrop, fotbalistul celor de la Borrusia M’gladbach, care a evoluat în trecut pentru toate selecționatele de juniori ale Germaniei.

El a devenit primul jucător de dublă naționalitate, născut în afara țării, care va reprezenta Coreea de Sud la o Cupă Mondială. Castrop a obținut dreptul de a reprezenta Coreea de Sud în august 2025.

Lotul Coreei de Sud pentru Cupa Mondială

  • Portari: Jo Hyun-woo (Ulsan HD), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai)
  • Fundași: Kim Min-jae (Bayern Munich), Jo Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyun (Kashima Antlers), Park Jin-seop (Zhejiang FC), Lee Ki-hyeok (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Vienna), Seol Young-woo (Red Star Belgrade), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana)
  • Mijlocași: Yang Hyun-jun (Celtic), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Um Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain)
  • Atacanți: Oh Hyun-kyu (Besiktas), Son Heung-min (LA FC), Cho Kyu-sung (Midtjylland)
