Coreea de Sud și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială! Premieră istorică pentru „Tigrii asiatici”

Cu 17 zile înainte de startul Campionatului Mondial, selecționerul Coreei de Sud a anunțat lotul final cu care țara va participa la turneul organizat în SUA, Mexic și Canada.
Odată cu anunțul făcut de Hong Myung-bo s-a marcat și o premieră în istoria țării. „Tigrii asiatici” au fost repartizați în Grupa A, alături de Cehia, Mexic și Africa de Sud.
- World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
Premieră în naționala Coreei de Sud! Cine a fost convocat
Hong Myung-bo a anunțat în cursul zilei de luni lotul cu care Coreea de Sud se va prezenta la Campionatul Mondial, care va fi transmis în perioada 11 iunie – 19 iunie în Universul Antena.
Marea surpriză a fost convocarea lui Jens Castrop, fotbalistul celor de la Borrusia M’gladbach, care a evoluat în trecut pentru toate selecționatele de juniori ale Germaniei.
El a devenit primul jucător de dublă naționalitate, născut în afara țării, care va reprezenta Coreea de Sud la o Cupă Mondială. Castrop a obținut dreptul de a reprezenta Coreea de Sud în august 2025.
Lotul Coreei de Sud pentru Cupa Mondială
- Portari: Jo Hyun-woo (Ulsan HD), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai)
- Fundași: Kim Min-jae (Bayern Munich), Jo Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyun (Kashima Antlers), Park Jin-seop (Zhejiang FC), Lee Ki-hyeok (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Vienna), Seol Young-woo (Red Star Belgrade), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana)
- Mijlocași: Yang Hyun-jun (Celtic), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Um Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain)
- Atacanți: Oh Hyun-kyu (Besiktas), Son Heung-min (LA FC), Cho Kyu-sung (Midtjylland)
- Levi’s Stadium: Arena la sud de San Francisco va găzdui 6 meciuri la World Cup 2026
- SUA – Ungaria se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei. Americanii tremură pentru calificarea în sferturi
- Luis de la Fuente, categoric după ce nu a convocat niciun spaniol de la Real Madrid la Cupa Mondială: “Eu sunt antrenorul”
- Finala în care Olanda a dominat și a marcat înainte ca adversarii să atingă mingea, dar a pierdut incredibil
- Eroii Campionatului Mondial | George Hurst: Primul hat-trick dintr-o finală de World Cup și un gol “fantomă”