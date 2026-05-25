Coreea de Sud și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială! Premieră istorică pentru „Tigrii asiatici”

Cu 17 zile înainte de startul Campionatului Mondial, selecționerul Coreei de Sud a anunțat lotul final cu care țara va participa la turneul organizat în SUA, Mexic și Canada.

Odată cu anunțul făcut de Hong Myung-bo s-a marcat și o premieră în istoria țării. „Tigrii asiatici” au fost repartizați în Grupa A, alături de Cehia, Mexic și Africa de Sud.

Marea surpriză a fost convocarea lui Jens Castrop, fotbalistul celor de la Borrusia M’gladbach, care a evoluat în trecut pentru toate selecționatele de juniori ale Germaniei.

El a devenit primul jucător de dublă naționalitate, născut în afara țării, care va reprezenta Coreea de Sud la o Cupă Mondială. Castrop a obținut dreptul de a reprezenta Coreea de Sud în august 2025.