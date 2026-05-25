Levi’s Stadium: Arena la sud de San Francisco va găzdui 6 meciuri la World Cup 2026

San Francisco Bay Area Stadium, aşa va fi cunoscut Levi’s Stadium, pe durata Cupei Mondiale 2026. Inaugurat în 2014, stadionul celor de la San Francisco 49ers este unul dintre cele mai noi stadioane care vor găzdui meciuri la World Cup 2026.
Situat în Santa Clara, la aproximativ 70 de km de San Francisco, Levi’s Stadium va găzdui şase meciuri la turneul final organizat de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic. Este vorba despre cinci meciuri din faza grupelor şi de un meci din 16-imile de finală ale competiţiei. Qatar, Elveţia, Austria, Iordania, Paraguay, Algeria şi Australia sunt echipele care vor evolua aici în faza grupelor.
Levi’s Stadium va găzdui 6 meciuri la World Cup 2026
Deschis în 2014, Levi’s Stadium este casa echipei San Francisco 49ers din NFL. Locaţia sa exactă este în oraşul Santa Clara, dar FIFA şi nu numai promovează această arenă ca fiind din zona San Francisco (n.r. San Francisco Bay Area, din care face parte şi Santa Clara).
Încă din 1997, 49ers au căutat să îşi facă un stadion nou în Candlestick Point, un cartier din San Francisco, dar planurile nu au înaintat. Apoi, în 2006, au început din nou discuţiile, dar costurile unui nou stadion în acea zonă ar fi fost mult prea mari, astfel încât Santa Clara a devenit oraşul în care s-a construit noua arenă a lui 49ers. Lucrările au început în aprilie 2012. Costurile totale sunt estimate la aproximativ 1,3 miliarde de dolari, fiind deţinut de Santa Clara Stadium Authority.
Acest stadion are deja un istoric bogat în ceea ce priveşte organizarea unor competiţii majore. Până acum, arena a găzduit de două ori Super Bowl, finala din fotbalul american şi cel mai urmărit eveniment din Statele Unite. Primul a avut loc în 2015, în timp ce al doilea a fost găzduit chiar în luna februarie a acestui an, când Seattle Seahawks a câştigat meciul în faţa lui New England Patriots.
WrestleMania 31 a stabilit recordul de asistenţă pe acest stadion, de 76.975 de spectatori. Şi NHL a organizat aici un meci. Este vorba despre duelul de pe 21 februarie 2015 dintre Los Angeles Kings şi San Jose Sharks, cu 70.205 spectatori în tribune.
Primul meci de pe Levi’s Stadium, un duel din MLS
Culmea, arena a fost inaugurată nu de un meci de NFL, ci de o partidă din MLS. Pe 2 august 2014, San Jose Earthquakes a câştigat meciul cu Seattle Sounders cu 1-0, în faţa a 48.765 de spectatori. Tot aici a avut loc şi meciul de deschidere al Copa America Centenario, în iunie 2016, între Columbia şi SUA.
De-a lungul timpului, mai mulţi artişti au concertat pe Levi’s Stadium precum: Taylor Swift, Beyonce, Coldplay, U2, Jay-Z, The Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Elton John, Ed Sheeran sau Metallica.
Marile cluburi din Europa nu sunt străine de Levi’s Stadium. De-a lungul anilor, aici au jucat Manchester United, Barcelona, Liverpool, AC Milan, Real Madrid sau Chelsea, în partide de pregătire. Tot aici s-au mai jucat şi meciuri de la Copa America 2024. În plus, arena din San Francisco Bay Area se numără printre stadioanele de pe lista americanilor care candidează pentru organizarea Cupei Mondiale de Rugby din 2031 la masculin şi 2033 la feminin.
Prietenos cu mediul înconjurător
Levi’s Stadium este cunoscut şi pentru faptul că este prietenos cu mediul înconjurător şi iese în evidenţă prin acest lucru, faţă de celelalte 15 stadioane care vor găzdui meciuri la World Cup 2026. În august 2014 a obţinut certificatul LEED Gold, având panouri solare pe acoperiş care generează curentul din stadion.
Capacitatea stadionului este de 68.500 de locuri, dar poate ajunge până la 75.000 de locuri pentru diverse evenimente. De asemenea, arena dispune şi de 174 de loje.
Meciurile de la World Cup 2026 care vor avea loc pe Levi’s Stadium
- Qatar – Elveţia (22:00, Grupa B, San Francisco Bay Area Stadium, 13 iunie)
- Austria – Iordania (07:00, Grupa J, San Francisco Bay Area Stadium, 17 iunie)
- Turcia – Paraguay (06:00, Grupa D, San Francisco Bay Area Stadium, 20 iunie)
- Iordania – Algeria (06:00, Grupa J, San Francisco Bay Area Stadium, 23 iunie)
- Paraguay – Australia (05:00, Grupa D, San Francisco Bay Area Stadium, 26 iunie)
- 16-imi de finală (03:00, 2 iulie)
