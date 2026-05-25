Levi’s Stadium: Arena la sud de San Francisco va găzdui 6 meciuri la World Cup 2026

San Francisco Bay Area Stadium, aşa va fi cunoscut Levi’s Stadium, pe durata Cupei Mondiale 2026. Inaugurat în 2014, stadionul celor de la San Francisco 49ers este unul dintre cele mai noi stadioane care vor găzdui meciuri la World Cup 2026.

Situat în Santa Clara, la aproximativ 70 de km de San Francisco, Levi’s Stadium va găzdui şase meciuri la turneul final organizat de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic. Este vorba despre cinci meciuri din faza grupelor şi de un meci din 16-imile de finală ale competiţiei. Qatar, Elveţia, Austria, Iordania, Paraguay, Algeria şi Australia sunt echipele care vor evolua aici în faza grupelor.

Deschis în 2014, Levi’s Stadium este casa echipei San Francisco 49ers din NFL. Locaţia sa exactă este în oraşul Santa Clara, dar FIFA şi nu numai promovează această arenă ca fiind din zona San Francisco (n.r. San Francisco Bay Area, din care face parte şi Santa Clara).

Încă din 1997, 49ers au căutat să îşi facă un stadion nou în Candlestick Point, un cartier din San Francisco, dar planurile nu au înaintat. Apoi, în 2006, au început din nou discuţiile, dar costurile unui nou stadion în acea zonă ar fi fost mult prea mari, astfel încât Santa Clara a devenit oraşul în care s-a construit noua arenă a lui 49ers. Lucrările au început în aprilie 2012. Costurile totale sunt estimate la aproximativ 1,3 miliarde de dolari, fiind deţinut de Santa Clara Stadium Authority.

Acest stadion are deja un istoric bogat în ceea ce priveşte organizarea unor competiţii majore. Până acum, arena a găzduit de două ori Super Bowl, finala din fotbalul american şi cel mai urmărit eveniment din Statele Unite. Primul a avut loc în 2015, în timp ce al doilea a fost găzduit chiar în luna februarie a acestui an, când Seattle Seahawks a câştigat meciul în faţa lui New England Patriots.