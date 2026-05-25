Stan Wawrinka, învins în primul tur la ultima participare la Roland Garros. Discurs emoționant: „Am dat totul pentru tenis”

Tenismanul Stan Wawrinka a fost eliminat luni în primul tur la Roland Garros, la ultima sa participare la acest turneu de Grand Slam, pe care elveţianul, în vârstă acum de 41 de ani, l-a câştigat în 2015.
Triplu câştigător al unor turnee de Grand Slam, Wawrinka a fost învins cu 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 după mai bine de trei ore de joc, pe căldură, de olandezul Jesper de Jong (106 ATP), intrat pe tabloul principal din postura de ”lucky loser” după retragerea francezului Arthur Fils (20 ATP).
Stan Wawrinka, învins în primul tur la ultima participare la Roland Garros
Fostul număr 3 mondial, acum clasat pe locul 113, “Stan the Man” a disputat al 21-lea Roland Garros din cariera sa şi a putut conta pe suportul tribunelor arhipline ale terenului Simonne-Mathieu, al treilea în ierarhia pariziană. Dar asta nu a fost suficient pentru a repeta isprăvile sale din ianuarie de la Australian Open, când elveţianul a ajuns în runda a treia la Melbourne.
O ceremonie în onoarea lui Wawrinka a avut loc la finalul meciului.
„Este greu. Nu vreau să vă spun la revedere. În primul rând, vreau să le mulțumesc Améliei (Mauresmo, directoarea turneului), lui Gilles (Moretton, președintele FFT) și tuturor oamenilor care lucrează pentru turneu pentru că mi-au permis să trăiesc asemenea emoții. Datorită unor turnee ca acesta am visat să devin jucător de tenis, am crescut cu visul de a participa la Roland-Garros măcar o dată.
Acest turneu face ca visele să devină realitate. Nu voi ține un discurs lung pentru prietenii și familia mea, deoarece voi mai juca anul acesta. O voi face la sfârșit. Jasper, bravo pentru meci. Au fost 3 ore de emoții, de luptă. Am vrut să continui, să joc la 41 de ani pentru a trăi emoții ca acestea. Nu vrei niciodată să spui la revedere când ești pasionat de ceva, când îți atingi visul, când iubești ceea ce faci, când ai șansa de a călători, de a juca la turnee.
Am dat totul pentru acest sport. Aș fi visat să mai pot juca aici, dar din păcate acesta este sfârșitul. Vă mulțumesc foarte mult”, a declarat Stan Wawrinka, conform eurosport.ro.
Un alt veteran al circuitului, francezul Gael Monfils (39 de ani), va începe la rândul său ultimul său Roland Garros luni seara, pe Central, împotriva compatriotului său Hugo Gaston.
- Sorana Cîrstea, calificare fulgerătoare în turul al doilea la Roland Garros! Victorie în 72 de minute
- Emma Răducanu, OUT din primul tur la Roland Garros
- Gabriela Ruse s-a retras în runda inaugurală la Roland Garros! Românca a ieșit cu probleme medicale
- Marta Kostyuk a început să plângă după victoria în primul tur de la Roland Garros 2026: “Unul dintre cele mai dificile meciuri”
- Avem adversarele româncelor la Roland Garros! Cu cine vor juca Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian