Home | Tenis | Roland Garros | Stan Wawrinka, învins în primul tur la ultima participare la Roland Garros. Discurs emoționant: „Am dat totul pentru tenis”

Stan Wawrinka, învins în primul tur la ultima participare la Roland Garros. Discurs emoționant: „Am dat totul pentru tenis”

Viviana Moraru Publicat: 25 mai 2026, 18:22

Comentarii
Stan Wawrinka, învins în primul tur la ultima participare la Roland Garros. Discurs emoționant: Am dat totul pentru tenis”

Stan Wawrinka, la ultimul meci la Roland Garros/ Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Tenismanul Stan Wawrinka a fost eliminat luni în primul tur la Roland Garros, la ultima sa participare la acest turneu de Grand Slam, pe care elveţianul, în vârstă acum de 41 de ani, l-a câştigat în 2015.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Triplu câştigător al unor turnee de Grand Slam, Wawrinka a fost învins cu 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 după mai bine de trei ore de joc, pe căldură, de olandezul Jesper de Jong (106 ATP), intrat pe tabloul principal din postura de ”lucky loser” după retragerea francezului Arthur Fils (20 ATP).

Stan Wawrinka, învins în primul tur la ultima participare la Roland Garros

Fostul număr 3 mondial, acum clasat pe locul 113, “Stan the Man” a disputat al 21-lea Roland Garros din cariera sa şi a putut conta pe suportul tribunelor arhipline ale terenului Simonne-Mathieu, al treilea în ierarhia pariziană. Dar asta nu a fost suficient pentru a repeta isprăvile sale din ianuarie de la Australian Open, când elveţianul a ajuns în runda a treia la Melbourne.

O ceremonie în onoarea lui Wawrinka a avut loc la finalul meciului.

Este greu. Nu vreau să vă spun la revedere. În primul rând, vreau să le mulțumesc Améliei (Mauresmo, directoarea turneului), lui Gilles (Moretton, președintele FFT) și tuturor oamenilor care lucrează pentru turneu pentru că mi-au permis să trăiesc asemenea emoții. Datorită unor turnee ca acesta am visat să devin jucător de tenis, am crescut cu visul de a participa la Roland-Garros măcar o dată.

Reclamă
Reclamă

Acest turneu face ca visele să devină realitate. Nu voi ține un discurs lung pentru prietenii și familia mea, deoarece voi mai juca anul acesta. O voi face la sfârșit. Jasper, bravo pentru meci. Au fost 3 ore de emoții, de luptă. Am vrut să continui, să joc la 41 de ani pentru a trăi emoții ca acestea. Nu vrei niciodată să spui la revedere când ești pasionat de ceva, când îți atingi visul, când iubești ceea ce faci, când ai șansa de a călători, de a juca la turnee.

Am dat totul pentru acest sport. Aș fi visat să mai pot juca aici, dar din păcate acesta este sfârșitul. Vă mulțumesc foarte mult”, a declarat Stan Wawrinka, conform eurosport.ro.

Un alt veteran al circuitului, francezul Gael Monfils (39 de ani), va începe la rândul său ultimul său Roland Garros luni seara, pe Central, împotriva compatriotului său Hugo Gaston.

Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMRMinistrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
Observator
Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
Cine va fi tras la răspundere de moartea micuțului de 4 ani ucis de un câine ciobănesc de la o stână din Buzău. Băiețelul era nesupravegheat
Fanatik.ro
Cine va fi tras la răspundere de moartea micuțului de 4 ani ucis de un câine ciobănesc de la o stână din Buzău. Băiețelul era nesupravegheat
19:13

Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”
18:54

Rapid – Universitatea Craiova (LIVE TEXT, 20:30). Ultimul meci al lui Gâlcă în Giulești. Echipele de start
18:45

„Poate se întoarce Coman”. Mihai Stoica, anunț uriaș despre transferul verii la FCSB: „E al nostru”
18:43

FotoLevi’s Stadium: Arena la sud de San Francisco va găzdui 6 meciuri la World Cup 2026
18:36

Decizia este la Cristi Chivu! Jucătorul cu 345 de meciuri în Serie A, propus gratis la Inter
18:14

Începe „revoluția” la AC Milan! Măsuri extreme după ratarea rușinoasă a calificării în Champions League
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 3 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 4 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 5 Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa” 6 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total