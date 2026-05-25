Stan Wawrinka, învins în primul tur la ultima participare la Roland Garros. Discurs emoționant: „Am dat totul pentru tenis”

Tenismanul Stan Wawrinka a fost eliminat luni în primul tur la Roland Garros, la ultima sa participare la acest turneu de Grand Slam, pe care elveţianul, în vârstă acum de 41 de ani, l-a câştigat în 2015.

Triplu câştigător al unor turnee de Grand Slam, Wawrinka a fost învins cu 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 după mai bine de trei ore de joc, pe căldură, de olandezul Jesper de Jong (106 ATP), intrat pe tabloul principal din postura de ”lucky loser” după retragerea francezului Arthur Fils (20 ATP).

Fostul număr 3 mondial, acum clasat pe locul 113, “Stan the Man” a disputat al 21-lea Roland Garros din cariera sa şi a putut conta pe suportul tribunelor arhipline ale terenului Simonne-Mathieu, al treilea în ierarhia pariziană. Dar asta nu a fost suficient pentru a repeta isprăvile sale din ianuarie de la Australian Open, când elveţianul a ajuns în runda a treia la Melbourne.

O ceremonie în onoarea lui Wawrinka a avut loc la finalul meciului.

„Este greu. Nu vreau să vă spun la revedere. În primul rând, vreau să le mulțumesc Améliei (Mauresmo, directoarea turneului), lui Gilles (Moretton, președintele FFT) și tuturor oamenilor care lucrează pentru turneu pentru că mi-au permis să trăiesc asemenea emoții. Datorită unor turnee ca acesta am visat să devin jucător de tenis, am crescut cu visul de a participa la Roland-Garros măcar o dată.