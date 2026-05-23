Home | Extra | Florin Talpan, prima reacţie după ce a câştigat procesul cu Gigi Becali: “Demnitatea şi respectul trebuie apărate”

Florin Talpan, prima reacţie după ce a câştigat procesul cu Gigi Becali: “Demnitatea şi respectul trebuie apărate”

Alex Masgras Publicat: 23 mai 2026, 15:51

Comentarii
Florin Talpan, prima reacţie după ce a câştigat procesul cu Gigi Becali: Demnitatea şi respectul trebuie apărate

Florin Talpan / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Florin Talpan a câştigat procesul cu Gigi Becali în care îi cerea despăgubiri patronului de la FCSB, pe care l-a acuzat că i-a adus prejudicii de imagine. Instanţa i-a dat dreptate juristului de la CSA Steaua, iar acum Becali este bun de plată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tribunalul Bucureşti a decis că Gigi Becali trebuie să îi plătească lui Florin Talpan suma de 20.000 de euro, asta după ce Talpan a cerut despăgubiri de 80.000 de euro. Gigi Becali poate face apel.

Florin Talpan a câştigat procesul cu Gigi Becali

Florin Talpan a oferit şi o primă reacţie, iar juristul de la CSA Steaua a declarat că va analiza situaţia după comunicarea motivării, iar în urma acestei analize va lua o decizie în privinţa unui eventual apel pentru majorarea daunelor:

“Consider această decizie o confirmare a faptului că demnitatea și respectul trebuie apărate indiferent de persoana implicată. După comunicarea motivării, voi analiza dacă se impune sau nu formularea unui apel pentru majorarea daunelor”, a declarat Florin Talpan, potrivit fanatik.ro.

“Admite, în parte, cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul la plata către reclamant a unor daune morale în cuantum de 20.000 euro, plata urmând să se facă în lei, la cursul BNR de la data plăţii.

Reclamă
Reclamă

Obligă pârâtul la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 100 lei. Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare, iar cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a IV-a Civilă, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 22.05.2026″, este decizia Tribunalului Bucureşti, potrivit portal.just.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructele românești care dispar de pe tarabe. Este al doilea an consecutiv
Observator
Fructele românești care dispar de pe tarabe. Este al doilea an consecutiv
Managerul noii senzații din Germania, SV Elversberg, a pozat în Playboy. Cine este Selina Wagner
Fanatik.ro
Managerul noii senzații din Germania, SV Elversberg, a pozat în Playboy. Cine este Selina Wagner
15:29

Siyabonga Ngezana a făcut lumină, după ce a ratat convocarea la Cupa Mondială: “Respect foarte mult clubul meu”
14:31

Acţionari noi pentru Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a dezvăluit totul: “Oameni cu decenţă”
14:19

Delegaţia din Congo trebuie să se izoleze 21 de zile înainte de Cupa Mondială 2026! Anunţul făcut de Casa Albă
14:06

Jucătorul lui Arsenal, chemat de Thomas Tuchel pentru Cupa Mondială după anunţul lotului final!
14:01

FotoNicuşor Bancu s-a vopsit, după eventul cu Universitatea Craiova! Oltenii devin cetăţeni de onoare ai oraşului
13:33

LIVE VIDEOLetonia – SUA se joacă ACUM. Alte două meciuri de la Campionatul Mondial de hochei se văd în AntenaPLAY
Vezi toate știrile
1 Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total 2 Hervin Ongenda a semnat chiar înainte de barajul de Conference League dintre FCSB şi Botoşani 3 EXCLUSIVS-a săturat să fie rezervă şi vrea să plece de la Dinamo! 4 Se anunță record de asistență la barajul FCSB – Botoșani! Câți fani și-au procurat bilete la meciul din Ghencea 5 8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali 6 Anunţul momentului! Ce post a acceptat Pep Guardiola după despărţirea de Manchester City. OFICIAL
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”