Florin Talpan, prima reacţie după ce a câştigat procesul cu Gigi Becali: “Demnitatea şi respectul trebuie apărate”

Florin Talpan a câştigat procesul cu Gigi Becali în care îi cerea despăgubiri patronului de la FCSB, pe care l-a acuzat că i-a adus prejudicii de imagine. Instanţa i-a dat dreptate juristului de la CSA Steaua, iar acum Becali este bun de plată.

Tribunalul Bucureşti a decis că Gigi Becali trebuie să îi plătească lui Florin Talpan suma de 20.000 de euro, asta după ce Talpan a cerut despăgubiri de 80.000 de euro. Gigi Becali poate face apel.

Florin Talpan a oferit şi o primă reacţie, iar juristul de la CSA Steaua a declarat că va analiza situaţia după comunicarea motivării, iar în urma acestei analize va lua o decizie în privinţa unui eventual apel pentru majorarea daunelor:

“Consider această decizie o confirmare a faptului că demnitatea și respectul trebuie apărate indiferent de persoana implicată. După comunicarea motivării, voi analiza dacă se impune sau nu formularea unui apel pentru majorarea daunelor”, a declarat Florin Talpan, potrivit fanatik.ro.

“Admite, în parte, cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul la plata către reclamant a unor daune morale în cuantum de 20.000 euro, plata urmând să se facă în lei, la cursul BNR de la data plăţii.