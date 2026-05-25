„Poate se întoarce Coman”. Mihai Stoica, anunț uriaș despre transferul verii la FCSB: „E al nostru”

Mihai Stoica a făcut un anunț despre posibilul transfer al lui Florinel Coman (28 de ani) la FCSB. „Mbappe” a fost prezent la partida câștigată de roș-albaștri cu Botoșani, scor 4-3, în primul baraj de Conference League.

Mihai Stoica a declarat că sunt șanse ca Florinel Coman să revină la FCSB, la doi ani după ce a fost transferat de Al-Gharafa. Internaționalul român mai are contract cu formația din Qatar încă un sezon, existând zvonuri conform cărora ar putea fi pus pe liber de qatarezi.

Mihai Stoica a mai declarat că nu l-ar vedea pe Florinel Coman evoluând la o altă echipă din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că jucătorul s-a antrenat de fiecare dată alături de roș-albaștri, când venea în România.

„Să vedem. Poate se întoarce Coman. Mai are un an de contract, dar dacă pleacă de acolo și nu pleacă în străinătate, pentru mine ar fi cea mai mare surpriză de când sunt în fotbal ca el să aleagă să meargă în România la altă echipă. Este al nostru.

Dacă îl picturez în cap, îl picturez cu echipamentul de anul ăsta. E al nostru, nu are cum să meargă în altă parte. De câte ori a venit acasă, a venit la noi. Vine la meciuri. Se vede că îi e drag. E al nostru, e copilul nostru.