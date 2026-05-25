Începe „revoluția” la AC Milan! Măsuri extreme după ratarea rușinoasă a calificării în Champions League

Dezastru total la AC Milan, după ce echipa antrenată de Massimiliano Allegri a ratat în mod rușinos o calificare în faza principală a UEFA Champions League.
Gruparea de pe San Siro a pierdut pe teren propriu contra celor de la Cagliari, în ultima etapă și a fost depășită în clasament de revelația Como, care a câștigat de o manieră clară la Cremonese.
Massimiliano Allegri, ca și demis de la AC Milan! Schimbări importante și la nivelul conducerii
Ratarea calificării în UEFA Champions League produce un adevărat „cutremur” la AC Milan, care va trece printr-o reconstrucție administrativă, care va afecta inclusiv poziția lui Massimilano Allegri de pe bancă.
Jurnalistul Matteo Moretto anunță că tehnicianul italian este ca și demis de la gruparea care s-a calificat în faza principală a Europa League, dar asta nu este tot.
Igli Tare va fi demis și el din funcția de director sportiv al milanezilor, alături de Giorgio Furlani (CEO) și Geoffrey Moncada (șeful departamentului de scouting).
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Massimiliano Allegri is close to being sacked as Milan coach, per @MatteMoretto 🗞️
Milan failed to qualify for the Champions League after losing 2-1 to Cagliari at home yesterday. 😬❌
A revolution is underway at Milan, with the club also looking for a new…
— 433 (@433) May 25, 2026
