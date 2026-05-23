Ultramaratonistul Adrian Șovea a fost lovit de o maşină şi aruncat într-un şanţ. Care e starea lui de sănătate

Ultramaratonistul Adrian Șovea a fost lovit de o maşină în Mehedinţi şi aruncat într-un şanţ. Se afla într-o cursă de anduranţă, începută pe 1 mai.

La volanul autoturismului se afla o tânără de 23 de ani. Bărbatul a fost preluat de echipajul de ambulanţă şi transportat la spital în stare gravă. El s-a ales cu mai multe fracturi.

Deși acesta ar fi alergat în mod regulamentar, el a fost lovit de o mașină care circula din sens opus. Șoferul a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și l-a lovit în plin pe Adrian Șovea, care a fost proiectat într-un șanț de pe margine, potrivit actualmehedinti.ro.

În cauză a fost deschis un dosar penal.