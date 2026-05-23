Alain Prost a fost rănit la cap în urma unui jaf! Hoţii i-au spart casa din Elveţia fostului campion din Formula 1

Alain Prost a trăit clipe de coşmar zilele trecute, după ce casa din Nyon a fostului campion din Formula 1 a fost jefuită. Presa din Elveţia a dezvăluit că jaful a avut loc marţea trecută, iar Alain Prost a fost lovit la cap.

Hoţii au intrat în vila francezului de 71 de ani şi l-au agresat pe fostul pilot de Formula 1, care s-a ales cu un traumatism cranian. Unul dintre fii lui Prost a fost forţat să deschidă seiful, iar hoţii l-au golit imediat.

Alain Prost a fost jefuit

În acest moment, nu se ştie care este suma obiectelor cu care hoţii au părăsit vila lui Prost, dar presa din Elveţia a încercat să facă un calcul, ţinând cont că fostul pilot de Formula 1 este un colecţionar şi ambasador al unui brand de ceasuri de lux. Concluzia este că Prost ar fi rămas fără obiecte de aproximativ jumătate de milion de dolari.

Din fericire, Alan Prost a suferit doar răni uşoare, dar a avut nevoie de îngrijiri medicale. În ceea ce priveşte hoţii, poliţia a început operaţiunea de căutare, dar suspectează că aceştia au părăsit deja Elveţia, fiind în acest moment fără urmă. Familia Prost nu a oferit niciun comunicat după acest jaf.

În ultimii ani, jafurile vilelor de lux ale vedetlor din zonă au devenit o obişnuinţă. Anul trecut au fost înregistrate 18 astfel de jafuri.