Afacerea la care Mihai Rotaru a pus punct: “Am vândut-o într-un moment bun.” Din ce face bani acum

Mihai Rotaru a devenit un nume cunoscut în România în momentul în care a devenit finanţator la Universitatea Craiova. Puţini ştiu însă ce afacere i-a adus banii cu care ţine clubul.
Recent, Mitică Dragmir declara despre Mihai Rotaru că este putred de bogat şi are o avere de 300 de milioane de euro. Cum a făcut Rotaru averea fabuloasă? Banii mulţi i-a făcut în agricultură. Totuşi, Mihai Rotaru susţine că a decis să vândă complet afacerea. Mutarea a făcut-o într-un moment bun. El spune că acum investeşte în mai multe business-uri.
“Am vândut agricultura acum trei ani de zile. Am vândut-o într-un moment bun de vânzare, că acum prețurile nu mai sunt aceleași. Eu funcționez ca un fond de investiții. Intru într-un anumit domeniu, investesc acolo și după o perioadă ies. De obicei după o perioadă lungă. Adică nu intru și ies după un an.
Ies după 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Poate din energie o să ies peste doi-trei ani, asta înseamnă că am energie deja de 20 de ani. Dar nu mă cramponez într-un business. Și mai am vreo două domenii în care investesc, dar le țin pentru mine. Întotdeauna am avut cel puțin trei domenii în care am investit!”, a admis Mihai Rotarul, conform fanatik.ro.
Chiar dacă are bani, Mihai Rotaru spune că nu este un consumator de lux, dar îi place confortul.
„Niciodată nu m-am gândit dacă sunt un om bogat. Sunt un om care poate avea un confort. Mai întreba cineva dacă sunt consumator de lux. Nu, nu sunt consumator de lux, sunt consumator de confort. Atunci îmi permit să fac anumite lucruri care să îmi dea un confort superior. Acum să ne comparăm pe noi azi cu împărații Austro-Ungariei de la 1800. Clar că ei erau mult mai bogați decât noi. Dar confortul pe care îl avem noi astăzi nu se poate compara cu ce aveau ei atunci. Deci eu pot să îmi permit anumite zone de confort și trăiesc în ele”, a mai declarat omul de afaceri pentru sursa menţionată.
- Ultramaratonistul Adrian Șovea a fost lovit de o maşină şi aruncat într-un şanţ. Care e starea lui de sănătate
- Imagini incendiare cu viitoarea doamnă Baiaram. S-a pozat îmbrăcată sumar: “Am fost sunată pentru o colaborare la…”
- Florin Talpan, prima reacţie după ce a câştigat procesul cu Gigi Becali: “Demnitatea şi respectul trebuie apărate”
- Alain Prost a fost rănit la cap în urma unui jaf! Hoţii i-au spart casa din Elveţia fostului campion din Formula 1
- Gestul superb al lui Răzvan Lucescu, în memoria tatălui său, la 40 de zile de la decesul lui Mircea Lucescu!