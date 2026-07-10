Cine este, de fapt, deţinătoarea întregii averi de peste 100 de milioane de euro a lui Cristi Borcea!

Fostul acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo, Cristi Borcea (56 de ani), are o avere estimată la peste 100 de milioane de euro. Totuşi, averea este deţinută, în acte, de mama lui Cristi Borcea.

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Mama lui Cristi Borcea deține, în acte, o firmă ce comercializează combustibil, iar afacerea era estimată la valoarea de aproximativ 120 de milioane de euro. Mai deţine şi o firmă de construcții de renume. Toate afacerile i-au fost dăruite chiar de către fostul acţionar al celor de la Dinamo. (IMAGINI CU CRISTI BORCEA ŞI VALENTINA PELINEL ÎN GALERIA FOTO)

Întreaga avere a lui Cristi Borcea e pe numele mamei sale

Cristi Borcea mărturisea, el însuşi, că atât Valentina Pelinel, cât şi fostele soţii Mihaela Borcea şi Alina Vidican, nu au deţinut niciun bun.

“Eu le țin pe toate, copiii au cele mai bune condiții. Copiii au pe numele lor ceea ce trebuie, ele sunt condamnate să se poarte bine cu mine și cu copiii. Să își vadă de copiii și să fie pozitive. Eu le dau oxigenul, poți să trăiești fără oxigen, nu?

Mama este singura femeie în care am încredere totală. Mihaela a avut casa care este a copiilor, Alina are o vilă care este pe numele copiilor. Caroline are casă. Ceilalți copii au case, au cele mai bune condiții, au bone. Femeile ca să nu o ia razna nu trebuie să aibă nimic pe numele lor pentru că după spun că li se cuvine”, declara, în trecut, Cristi Borcea, într-o emisiune TV.