Noul selecționer al Portugaliei, mesaj special pentru Cristiano Ronaldo: „Nu va fi niciodată o problemă”

Imediat după eliminarea de la Campionatul Mondial, Federația Portugheză de Fotbal s-a mișcat rapid și l-a numit pe Jorge Jesus în funcția de selecționer la naționala lusitană.

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În cadrul unei conferințe de presă, noul tehnician al naționalei Portugaliei a vorbit despre subiectul Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai criticați jucători după eliminarea din optimi.

Jorge Jesus, mesaj pentru Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a fost unul dintre cei mai criticați jucători ai Portugaliei după eliminarea de la Campionatul Mondial. Noul selecționer a venit cu un mesaj pentru recordmenul lusitanilor.

„Cristiano Ronaldo nu va fi niciodată o problemă pentru echipa națională, nu pentru mine. Cristiano este un simbol al fotbalului portughez. Vrea să continue la Al-Nassr și se va retrage de acolo. Este ușor să lucrezi cu el”, a declarat Jorge Jesus.

🚨🇵🇹 Jorge Jesus on Cristiano Ronaldo and the national team: “Cristiano will never be a problem for the national team, nor for me”.

“Cris is a symbol of Portuguese football. He wants to continue at Al Nassr and will end his career at Al Nassr. It’s easy to work with Cristiano”. pic.twitter.com/n7AOwAZF2o

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026