Eugen Trică, devastat după moartea lui Gabi Mureşan: “Încă tremur. E ceva de nedescris”

Gabi Mureşan, fost campion cu CFR Cluj şi primar al comunei Apold, a murit la doar 44 de ani, a anunţat Primăria din localitatea din judeţul Mureş. Eugen Trică, fostul său coleg, şi-a găsit cu greu cuvintele după aflarea teribilei veşti.

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Trică şi Mureşan au fost colegi la CFR Cluj în perioada 2007-2009 şi au rămas în relaţii foarte bune şi după ce al doilea renunţase la fotbal şi intrase în viaţa politică.

Eugen Trică, devastat după moartea lui Gabi Mureşan

“Nu îmi vine să cred! Nu îmi revin. Încă tremur. E ceva de nedescris. Era un tip liniștit și calm. Nu avea treabă cu nimeni, nu supăra pe nimeni. Era extrem de sufletist și ajuta pe toată lumea. Iar la fotbal se implica mereu sută la sută. Toți știm ce fotbalist era. Și era un familist convins.

Ne-am văzut acum o lună, la un eveniment. Am depănat amintiri, am râs. Ne-am simțit foarte bine. Dimineața, înainte să plecăm, mi-a dat o cafea. Din păcate, a fost ultima… E o veste foarte tristă. E extrem de tragic. Îmi pare nespus de rău. Condoleanțe familiei. Nu am cuvinte. Un om extraordinar.

Of, Doamne… îmi e foarte greu să vorbesc. Nici acum nu îmi vine să cred. M-a anunțat cineva pe la 7 dimineața. Am zis că nu se poate așa ceva. Speram să fie ceva fals. M-am uitat pe site-urile mari. Nu scria nimic. Am sperat că e fals. Dar cine mi-a zis era de acolo, era sigur. Chiar i-am dat mesaj lui Gabi. Vă dați seama… Și acum am lacrimi în ochi. Mi se zbârlește pielea pe mine.