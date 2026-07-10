Sebastian Colțescu, audiat în dosarul de pariuri în care e anchetat Damjan Djokovic: “M-a obligat”

Sebastian Colțescu a ajuns în fața celor de la Departamentul de Integritate și Antifraudă (DIA) din cadrul FRF în contextul scandalului privind trucarea de meciuri în care au fost citați Damjan Djokovic, fotbalistul CFR-ului, respectiv Ioan Ivașcu, fostul jurist al clubului.
Fostul arbitru retras recent din activitate a recunoscut că nu a avut de ales la faza pentru care mijlocașul croat e anchetat că a primit un cartonaș galben în mod intenționat.
Sebastian Colțescu, audiat și el. Ce a spus arbitrul partidei care a atras atenția DIA
Liga 1 a fost “zguduită” de vestea potrivit căreia Damjan Djokovic, jucătorul celor de la CFR Cluj, a fost citat de Comisia de Etică și Disciplină din cadrul FRF și e anchetat de Departamentul de Integritate și Antifraudă cu privire la un “galben” pe care l-a văzut într-un meci disputat pe 19 decembrie 2025 contra celor de la FC Botoșani.
Nu doar numele croatului apare în dosar, ci și al altor două personaje legate de clubul din Gruia, și anume fostul jurist Ioan Ivașcu și Marian Copilu, fostul președinte al clubului la momentul respectiv, revenit între timp pe finalul sezonului trecut.
Ar fi vorbă de sume uriaşe pariate pe meciurile menţionate, totalul fiind de 80.000 de euro, “existând dovezi pentru anumite partide interne şi internaţionale”.
La partida dintre CFR și FC Botoșani de la finalul anului trecut, care le-a atras atenția celor de la DIA, arbitru central a fost Sebastian Colțescu, motiv pentru care arbitrul a fost și el chemat pentru audieri. Potrivit prosport.ro, “cavalerul fluierului” retras recent din activitate a avut un mesaj ferm: “Djokovic m-a obligat să-l avertizez!“.
Cum s-a produs faza la care Damjan Djokovic a primit un “galben” în FC Botoșani – CFR
În minutul 77 al partidei respective, Ţigănaşu l-a faultat pe Keita. Djokovic nu a fost lăsat de Charles Petro să repună rapid mingea în joc, moment în care s-a enervat şi, într-o manieră agresivă, i-a pus mingea în braţe jucătorului de la FC Botoşani. Pentru acest gest, Sebastian Colţescu i-a arătat lui Djokovic cartonaşul galben. (VEZI AICI FAZA MIN. 3:14).
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