Sebastian Colțescu, audiat în dosarul de pariuri în care e anchetat Damjan Djokovic: “M-a obligat”

Sebastian Colțescu a ajuns în fața celor de la Departamentul de Integritate și Antifraudă (DIA) din cadrul FRF în contextul scandalului privind trucarea de meciuri în care au fost citați Damjan Djokovic, fotbalistul CFR-ului, respectiv Ioan Ivașcu, fostul jurist al clubului.

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Fostul arbitru retras recent din activitate a recunoscut că nu a avut de ales la faza pentru care mijlocașul croat e anchetat că a primit un cartonaș galben în mod intenționat.

Sebastian Colțescu, audiat și el. Ce a spus arbitrul partidei care a atras atenția DIA

Liga 1 a fost “zguduită” de vestea potrivit căreia Damjan Djokovic, jucătorul celor de la CFR Cluj, a fost citat de Comisia de Etică și Disciplină din cadrul FRF și e anchetat de Departamentul de Integritate și Antifraudă cu privire la un “galben” pe care l-a văzut într-un meci disputat pe 19 decembrie 2025 contra celor de la FC Botoșani.

Nu doar numele croatului apare în dosar, ci și al altor două personaje legate de clubul din Gruia, și anume fostul jurist Ioan Ivașcu și Marian Copilu, fostul președinte al clubului la momentul respectiv, revenit între timp pe finalul sezonului trecut.

Ar fi vorbă de sume uriaşe pariate pe meciurile menţionate, totalul fiind de 80.000 de euro, “existând dovezi pentru anumite partide interne şi internaţionale”.