Home | Fotbal | Liga 1 | Sebastian Colțescu, audiat în dosarul de pariuri în care e anchetat Damjan Djokovic: “M-a obligat”

Sebastian Colțescu, audiat în dosarul de pariuri în care e anchetat Damjan Djokovic: “M-a obligat”

Andrei Nicolae Publicat: 10 iulie 2026, 17:50

Comentarii
Sebastian Colțescu, audiat în dosarul de pariuri în care e anchetat Damjan Djokovic: M-a obligat

Damjan Djokovic și Sebastian Colțescu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Sebastian Colțescu a ajuns în fața celor de la Departamentul de Integritate și Antifraudă (DIA) din cadrul FRF în contextul scandalului privind trucarea de meciuri în care au fost citați Damjan Djokovic, fotbalistul CFR-ului, respectiv Ioan Ivașcu, fostul jurist al clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul arbitru retras recent din activitate a recunoscut că nu a avut de ales la faza pentru care mijlocașul croat e anchetat că a primit un cartonaș galben în mod intenționat.

Sebastian Colțescu, audiat și el. Ce a spus arbitrul partidei care a atras atenția DIA

Liga 1 a fost “zguduită” de vestea potrivit căreia Damjan Djokovic, jucătorul celor de la CFR Cluj, a fost citat de Comisia de Etică și Disciplină din cadrul FRF și e anchetat de Departamentul de Integritate și Antifraudă cu privire la un “galben” pe care l-a văzut într-un meci disputat pe 19 decembrie 2025 contra celor de la FC Botoșani.

Nu doar numele croatului apare în dosar, ci și al altor două personaje legate de clubul din Gruia, și anume fostul jurist Ioan Ivașcu și Marian Copilu, fostul președinte al clubului la momentul respectiv, revenit între timp pe finalul sezonului trecut.

Ar fi vorbă de sume uriaşe pariate pe meciurile menţionate, totalul fiind de 80.000 de euro, “existând dovezi pentru anumite partide interne şi internaţionale”.

Reclamă
Reclamă

La partida dintre CFR și FC Botoșani de la finalul anului trecut, care le-a atras atenția celor de la DIA, arbitru central a fost Sebastian Colțescu, motiv pentru care arbitrul a fost și el chemat pentru audieri. Potrivit prosport.ro, “cavalerul fluierului” retras recent din activitate a avut un mesaj ferm: “Djokovic m-a obligat să-l avertizez!“.

Cum s-a produs faza la care Damjan Djokovic a primit un “galben” în FC Botoșani – CFR

În minutul 77 al partidei respective, Ţigănaşu l-a faultat pe Keita. Djokovic nu a fost lăsat de Charles Petro să repună rapid mingea în joc, moment în care s-a enervat şi, într-o manieră agresivă, i-a pus mingea în braţe jucătorului de la FC Botoşani. Pentru acest gest, Sebastian Colţescu i-a arătat lui Djokovic cartonaşul galben. (VEZI AICI FAZA MIN. 3:14).

Unde se află singura insulă locuită de pe cursul unui râu din România. Ascunde şi o comoarăUnde se află singura insulă locuită de pe cursul unui râu din România. Ascunde şi o comoară
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când șoferul autobuzului din Brașov forţează trecerea de cale ferată
Observator
Momentul când șoferul autobuzului din Brașov forţează trecerea de cale ferată
Oficialul Universității Craiova, ales președinte al unei organizații uriașe din Europa! „Experiența sa îl recomandă”
Fanatik.ro
Oficialul Universității Craiova, ales președinte al unei organizații uriașe din Europa! „Experiența sa îl recomandă”
18:45

Uluitor! Adevăratul motiv pentru care un portughez a jucat cu o gaură în gheată la Mondial. Explicațiile medicului
18:06

Alexander Zverev, primul finalist de la Wimbledon! Victorie clară în trei seturi
18:01

Se schimbă VAR-ul în România! FRF a făcut marele anunţ: “Creşte eficienţa”
17:57

David Popovici, despre recordul mondial, de faţă cu Pan Zhanle: “Am un avantaj”! Ce a spus chinezul
17:53

Noul selecționer al Portugaliei, mesaj special pentru Cristiano Ronaldo: „Nu va fi niciodată o problemă”
17:45

O legendă a Franţei a răbufnit şi a acuzat vedetele Portugaliei: “Cristiano Ronaldo a fost boicotat de propria echipă”
Vezi toate știrile
1 A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii 2 De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac! 3 Brazilianul de număr 10 pe care Universitatea Craiova vrea să-l transfere! Cine este Natan 4 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 5 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 6 Lamine Yamal, mesaj ferm despre transferul stelar pregătit de Barcelona, după Mondial: “Îl aşteptăm cu braţele deschise”
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român
Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!