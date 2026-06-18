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Cine este Denisa Fazakas, iubita lui Istvan Kovacs. Cum arată şi din ce face bani

Radu Constantin Publicat: 18 iunie 2026, 18:13

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Cine este Denisa Fazakas, iubita lui Istvan Kovacs. Cum arată şi din ce face bani
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Istvan Kovacs şi iubita lui, Denisa Fazakas / Instagram

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Istvan Kovacs (40 de ani) a fost delegat să arbitreze în premieră un meci de la Campionatul Mondial, iar centralul din Carei va putea fi urmărit în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Arbitrul român a fost delegat de FIFA la centrul disputei dintre Tunisia și Japonia, programată pe data de 21 iunie, începând cu ora 07:00.

În arbitraj Istvan Kovacs cunoaşzte succesul asta şi pentru că în viaţa personală se bucură de o relaţie de lungă durată. „Centralul” din Carei este într-o relație romantică cu modelul Denisa Fazakas.

Aceștia se afișează re rețelele de socializare, dar și la evenimentele la care arbitrul român este invitat.

Cine este Denisa Fazakas, iubita lui Istvan Kovacs

Iubita lui Istvan Kovacs este model și este foarte pasionată de călătorii. Pe lângă contul său personal de Instagram, Denisa Fazakas are un cont separat pe care postează imagini din locurile pe care le vizitează alături de Istvan Kovacs.

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Ce bani încasează românul pentru prezenţa la Mondial

Pe lângă cei 100.000 de dolari pe care Istvan Kovacs îi primeşte pentru simpla participare la Campionatul Mondial, Kovacs va mai primi alți 3.000 de dolari și pentru acest joc.

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