Văduva lui Constantin Covaciu anunţă cine poate plăti, după accidentul tragic din Câmpulung: „Să mai moară şi alţii?”

Văduva lui Constantin Covaciu a reacţionat, după accidentul tragic din Câmpulung. Maseurul de la Dinamo 2 şi-a pierdut viaţa la 59 de ani.

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Şoferul în vârstă de 83 a pierdut controlul microbuzului în care se aflau cei de la Dinamo 2, în timp ce cobora o pantă. Echipa se afla în cantonament la Câmpulung.

Văduva lui Constantin Covaciu anunţă cine poate plăti, după accidentul tragic din Câmpulung

Maseurul echipei secunde a „câinilor” a fost cel care şi-a pierdut viaţa în urma accidentului, el fiind unul dintre cei mai vechi oameni din cadrul clubului. Şi starea şoferului de 83 de ani este una gravă, el fiind transportat de urgenţă la spital, cu un elicopter, imediat după producerea accidentului. Adrian Ropotan, antrenorul echipei, a fost şi el operat, suferind răni grave la nivelul braţelor.

Priveghiul lui Constantin „Gogu” Covaciu a început duminică, 2 august. Văduva acestuia, Aura, a răbufnit de la căpătâiul soţului ei, anunţând că va fi dată în judecată firma de transport care deţinea microbuzul „groazei”.

„Normal că o să dăm în judecată firma care s-a ocupat de acel transport. Cum să lăsăm lucrurile așa, să mai moară și alți oameni? Trebuie să facem ceva să se oprească nemernicia asta.