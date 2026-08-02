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Văduva lui Constantin Covaciu anunţă cine poate plăti, după accidentul tragic din Câmpulung: „Să mai moară şi alţii?”

Viviana Moraru Publicat: 2 august 2026, 16:27

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Văduva lui Constantin Covaciu anunţă cine poate plăti, după accidentul tragic din Câmpulung: „Să mai moară şi alţii?

Accidentul cu microbuzul lui Dinamo 2

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Văduva lui Constantin Covaciu a reacţionat, după accidentul tragic din Câmpulung. Maseurul de la Dinamo 2 şi-a pierdut viaţa la 59 de ani.

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Şoferul în vârstă de 83 a pierdut controlul microbuzului în care se aflau cei de la Dinamo 2, în timp ce cobora o pantă. Echipa se afla în cantonament la Câmpulung.

Văduva lui Constantin Covaciu anunţă cine poate plăti, după accidentul tragic din Câmpulung

Maseurul echipei secunde a „câinilor” a fost cel care şi-a pierdut viaţa în urma accidentului, el fiind unul dintre cei mai vechi oameni din cadrul clubului. Şi starea şoferului de 83 de ani este una gravă, el fiind transportat de urgenţă la spital, cu un elicopter, imediat după producerea accidentului. Adrian Ropotan, antrenorul echipei, a fost şi el operat, suferind răni grave la nivelul braţelor.

Priveghiul lui Constantin „Gogu” Covaciu a început duminică, 2 august. Văduva acestuia, Aura, a răbufnit de la căpătâiul soţului ei, anunţând că va fi dată în judecată firma de transport care deţinea microbuzul „groazei”.

„Normal că o să dăm în judecată firma care s-a ocupat de acel transport. Cum să lăsăm lucrurile așa, să mai moară și alți oameni? Trebuie să facem ceva să se oprească nemernicia asta.

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Altfel lucrurile nu se vor pune la punct niciodată. Pe soțul meu nu-l mai aduce nimeni înapoi. Dar măcar să nu se mai întâmple așa ceva”, a declarat Aura, văduva lui Constantin Covaciu, conform gsp.ro.

De asemenea, Aura a povestit prin ce a putut trece după decesul soţului ei. Femeia a criticat sistemul medical pentru cum a fost gestionată întreaga situaţie de după accident.

„Ne-au cam pus pe drumuri. Ni s-a spus să mergem la IML Pitești, dar nu era acolo. Ne-au trimis de acolo la Câmpulung. Apoi am mers la spitalul central din Câmpulung, dar asistentele ne spuneau că nu e acolo. Noroc cu o pacientă, care ne-a zis că nu e adevărat, că e în spital. Că altfel iar ne trimiteau la Pitești. Nu știau de capul lor”, a mai spus văduva lui Constantin Covaciu.

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