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Ionuț Lupescu, în doliu! Mama fostului membru din „Generația de Aur” a murit

Andrei Nicolae Publicat: 2 august 2026, 10:00

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Ionuț Lupescu, în doliu! Mama fostului membru din „Generația de Aur a murit

Ionuț Lupescu / Hepta

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Ionuț Lupescu a suferit o pierdere imensă în viața sa.

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Mama fostului mijlocaș, Ana, a decedat, anunțul trist fiind făcut pe rețelele sociale de cel poreclit „Kaiserul”.

Ana Lupescu, mama lui Ionuț Lupescu, a decedat

Adio Mama! Dumnezeu să te odihnească în pace!„, a fost mesajul pe care l-a scris Lupescu pe contul său de Facebook, alături de o poză ce o înfățișa pe mama sa.

La scurt timp după, fostul jucător de la Dinamo sau Bayer Leverkusen și-a schimbat fotografia de profil, punând un doliu și o lumânare. Într-un interviu acordat acum mulți ani pentru GSP, Lupescu povestea rolul pe care l-a jucat mama sa când de-abia își începea cariera de fotbalist.

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Când eram mic, tata zicea să mă ţin de şcoală, iar mama să joc fotbal. Cînd împlinisem 16-17 ani, lucrurile s-au inversat. Mama îmi spunea: «Lasă fotbalul şi apucă-te de şcoală!», iar tata: «Lasă şcoala, apucă-te de fotbal!». Nu mai ştiam ce să fac? Tată, v-aţi vorbit?„.

Decesul Anei Lupescu vine la nouă ani după ce Ionuț Lupescu și-a pierdut și tatăl, pe Nicolae, fost jucător la Rapid și membru al generației României de la Mondialul din 1970.

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