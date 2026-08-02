Ionuț Lupescu, în doliu! Mama fostului membru din „Generația de Aur” a murit

Ionuț Lupescu a suferit o pierdere imensă în viața sa.

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Mama fostului mijlocaș, Ana, a decedat, anunțul trist fiind făcut pe rețelele sociale de cel poreclit „Kaiserul”.

Ana Lupescu, mama lui Ionuț Lupescu, a decedat

„Adio Mama! Dumnezeu să te odihnească în pace!„, a fost mesajul pe care l-a scris Lupescu pe contul său de Facebook, alături de o poză ce o înfățișa pe mama sa.

La scurt timp după, fostul jucător de la Dinamo sau Bayer Leverkusen și-a schimbat fotografia de profil, punând un doliu și o lumânare. Într-un interviu acordat acum mulți ani pentru GSP, Lupescu povestea rolul pe care l-a jucat mama sa când de-abia își începea cariera de fotbalist.