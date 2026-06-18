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Ce scrie presa internațională despre delegarea lui Istvan Kovacs la meciul 1000 de la Mondialul din America

Radu Constantin Publicat: 18 iunie 2026, 16:20

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Ce scrie presa internațională despre delegarea lui Istvan Kovacs la meciul 1000 de la Mondialul din America

Istvan Kovacs, în timpul unui meci - Profimedia Images

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Istvan Kovacs va conduce în premieră un meci de la Campionatul Mondial, iar centralul din Carei va putea fi urmărit în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Arbitrul român a fost delegat de FIFA la centrul disputei dintre Tunisia și Japonia, programată pe data de 21 iunie, începând cu ora 07:00.

Ce scrie presa internațională despre delegarea lui Istvan Kovacs la meciul 1000

Vestea că românul va arbitra meciul 1000 de la Mondialul din America a fost tratată pe larg de Le Parisien.

“Istvan Kovacs are onoarea de a arbitra cel de-al 1000-lea meci al Cupei Mondiale.

De ce arbitrul Tunisia-Japonia va purta un tricou special? Arbitrul român Istvan Kovacs va avea onoarea de a purta un tricou unic pentru acest meci istoric al Cupei Mondiale.

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Meciul dintre Tunisia și Japonia de sâmbătă, 20 iunie, de pe stadionul Monterrey, va fi special din mai multe motive. În primul rând, pentru că va marca debutul antrenorului francez Hervé Renard pe banca tunisiană, adus pentru a salva echipa după înfrângerea umilitoare cu 5-1 împotriva Suediei, dar și pentru că acest meci va fi al 1000-lea din istoria Cupei Mondiale.

Pentru a marca ocazia, FIFA a conceput un tricou special pentru oficialii meciului. Tricoul portocaliu fluorescent prezintă dungi aurii pe umeri, precum și o insignă aurie pe mâneca stângă, inscripționată cu ‘Match 1000’.

În acest sezon, arbitrul român a oficiat în special manșa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor dintre PSG și Monaco. Selecționat pentru Cupa Mondială din 2022 din Qatar, unde a fost al patrulea oficial în opt meciuri, el va conduce primul său meci de Cupă Mondială în acest meci istoric cu numărul 1000″, au scris francezii.

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Ce bani încasează românul pentru acest meci

Pe lângă cei 100.000 de dolari pe care Istvan Kovacs îi primeşte pentru simpla participare la Campionatul Mondial, Kovacs va mai primi alți 3.000 de dolari și pentru acest joc.

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