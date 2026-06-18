Ce scrie presa internațională despre delegarea lui Istvan Kovacs la meciul 1000 de la Mondialul din America

Istvan Kovacs va conduce în premieră un meci de la Campionatul Mondial, iar centralul din Carei va putea fi urmărit în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Arbitrul român a fost delegat de FIFA la centrul disputei dintre Tunisia și Japonia, programată pe data de 21 iunie, începând cu ora 07:00.

Ce scrie presa internațională despre delegarea lui Istvan Kovacs la meciul 1000

Vestea că românul va arbitra meciul 1000 de la Mondialul din America a fost tratată pe larg de Le Parisien.

“Istvan Kovacs are onoarea de a arbitra cel de-al 1000-lea meci al Cupei Mondiale.

De ce arbitrul Tunisia-Japonia va purta un tricou special? Arbitrul român Istvan Kovacs va avea onoarea de a purta un tricou unic pentru acest meci istoric al Cupei Mondiale.