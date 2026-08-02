Când ar urma să aibă loc nunta dintre Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez. Englezii au aflat şi locaţia

Speculaţiile cu privire la marele moment din viaţa lui Cristiano Ronaldo, nunta cu Georgina Rodriguez, devin din ce în ce mai intense în ultimele zile.

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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-ar pregăti să își unească destinele în cadrul unei ceremonii spectaculoase, care, potrivit publicației daily mail, ar urma să aibă loc sâmbătă, 8 august, pe insula portugheză Madeira, locul natal al superstarului portughez. Deși informația a stârnit un val de reacții în presa internațională, cei doi nu au confirmat oficial data nunții.

Când ar urma să aibă loc nunta anului

Conform sursei citate, ceremonia ar urma să fie organizată la Catedrala din Funchal, unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din Madeira. Alegerea nu este întâmplătoare, având în vedere legătura puternică a lui Ronaldo cu insula pe care s-a născut și unde și-a început drumul către una dintre cele mai impresionante cariere din istoria fotbalului.

Petrecerea de după ceremonie ar urma să fie găzduită de luxosul hotel Savoy Palace din Funchal, unde invitații ar avea parte de o recepție exclusivistă. Presa internațională scrie că organizatorii au pregătit măsuri stricte de securitate, astfel încât evenimentul să se desfășoare în cea mai mare discreție.

Un rol special la ceremonie îl vor avea și copiii cuplului. Cristiano Ronaldo este tatăl a cinci copii – Cristiano Jr., gemenii Eva și Mateo, Alana Martina și Bella Esmeralda – iar publicațiile internaționale susțin că aceștia vor participa activ la nuntă și vor fi implicați în momentele importante ale ceremoniei.