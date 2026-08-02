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Când ar urma să aibă loc nunta dintre Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez. Englezii au aflat şi locaţia

Mihai Alecu Publicat: 2 august 2026, 18:17

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Când ar urma să aibă loc nunta dintre Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez. Englezii au aflat şi locaţia
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Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez. Foto: Getty Images

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Speculaţiile cu privire la marele moment din viaţa lui Cristiano Ronaldo, nunta cu Georgina Rodriguez, devin din ce în ce mai intense în ultimele zile.

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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-ar pregăti să își unească destinele în cadrul unei ceremonii spectaculoase, care, potrivit publicației daily mail, ar urma să aibă loc sâmbătă, 8 august, pe insula portugheză Madeira, locul natal al superstarului portughez. Deși informația a stârnit un val de reacții în presa internațională, cei doi nu au confirmat oficial data nunții.

Când ar urma să aibă loc nunta anului

Conform sursei citate, ceremonia ar urma să fie organizată la Catedrala din Funchal, unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din Madeira. Alegerea nu este întâmplătoare, având în vedere legătura puternică a lui Ronaldo cu insula pe care s-a născut și unde și-a început drumul către una dintre cele mai impresionante cariere din istoria fotbalului.

Petrecerea de după ceremonie ar urma să fie găzduită de luxosul hotel Savoy Palace din Funchal, unde invitații ar avea parte de o recepție exclusivistă. Presa internațională scrie că organizatorii au pregătit măsuri stricte de securitate, astfel încât evenimentul să se desfășoare în cea mai mare discreție.

Un rol special la ceremonie îl vor avea și copiii cuplului. Cristiano Ronaldo este tatăl a cinci copii – Cristiano Jr., gemenii Eva și Mateo, Alana Martina și Bella Esmeralda – iar publicațiile internaționale susțin că aceștia vor participa activ la nuntă și vor fi implicați în momentele importante ale ceremoniei.

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Ce invitaţi ar avea Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez la nuntă

În ceea ce privește lista invitaților, aceasta nu a fost făcută publică. Totuși, presa speculează că la eveniment vor participa membri ai familiei, prieteni apropiați, foști și actuali colegi ai lui Ronaldo, dar și numeroase vedete din lumea sportului, muzicii și divertismentului.

Vin Diesel, Drake, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Rodrygo Goes, Jennifer Lopez, Rihanna, Travis Scott sau Piers Morgan s-ar afla pe lista invitaţilor.

Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez formează un cuplu din 2016

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez formează un cuplu din 2016, după ce s-au cunoscut la Madrid. De-a lungul anilor, cei doi și-au construit o familie numeroasă și au devenit unul dintre cele mai urmărite cupluri din lume, împărtășind frecvent imagini din viața lor pe rețelele sociale.

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În ultimii ani, fanii au speculat în repetate rânduri că cei doi se vor căsători, mai ales după ce Ronaldo s-a referit în mai multe interviuri la Georgina drept „soția mea”. Deși au evitat să vorbească despre data nunții, apariția informațiilor din presa britanică a alimentat din nou interesul publicului pentru marele eveniment.

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