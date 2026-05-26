Cine este soţia lui Daniel Pancu. L-a văzut la televizor, l-a sunat şi s-au căsătorit!

Daniel Pancu este omul momentului în fotbalul românesc, dar puţini ştiu cine este femeia din spatele lui. Andra Teodorescu este soția lui Daniel Pancu, încă antrenor la CFR Cluj, iar povestea lor de dragoste pare scenariu de film.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei doi au avut o scurtă relație la începutul anilor 2000, apoi Daniel Pancu s-a căsătorit cu Mihaela Stanciu, sora fostului căpitan de la Rapid, Nicolae Stanciu, cu care are doi copii. În 2019, după ce a divorțat de aceasta, „Pancone” a reluat legătura cu Andra, iar în anul 2023 s-au și căsătorit.

Andra Teodorescu a povestit cum a început relaţia cu Pancu. L-a văzut la televizor după un meci şi s-a decis să-l sune. Numărul de telefon l-a făcut rost de la o prietenă.

„L-am văzut la televizor într-un meci, apoi în interviul de după meci. O colegă din modeling era iubita maseurului de la Rapid şi i-am spus să-l întrebe de Daniel. Apoi, mi-a dat numărul lui de telefon. El s-a interesat cine sunt la momentul respectiv, aveam reclame pe TV, aveam postere prin oraş, prin autobuze. Eram oarecum cunoscută. Da, acum peste 20 de ani.

Am ezitat să-l sun, eram model şi urma să plec pentru un contract în Italia, se întâmpla să plec dintr-o ţară în alta. L-am sunat într-o zi, i-am spus cine sunt. Eu l-am sunat, da, şi i-am spus că vreau să ne vedem. Mi-a spus «Da, când?», i-am răspuns «Acum». Sunt hotărâtă de fel. În seara aia am ieşit la mai multe restaurante şi m-am îndrăgostit la prima vedere, a doua vedere, faţă în faţă.