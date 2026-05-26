OFICIAL | Costel Gâlcă a plecat de la Rapid! Anunţul clubului giuleştean

Rapid a anunţat oficial despărţirea de Costel Gâlcă (54 de ani). Era numai o formalitate, lucrurile fiind clare în privinţa antrenorului, după ce acesta a ratat obiectivul, calificarea într-o cupă europeană.
Rapid a terminat doar pe 5 play-off-ul, în Cupa României fiind eliminată încă din faza grupelor. Antrenorul CFR-ului, Daniel Pancu (48 de ani), o va prelua pe Rapid.
OFICIAL | Costel Gâlcă a plecat de la Rapid! Anunţul giuleştenilor
“Colaborarea dintre FC Rapid și Constantin Gâlcă a ajuns la final.
Le mulțumim lui Constantin Gâlcă și membrilor staff-ului său: Dumitru Uzunea (antrenor secund), Ciprian Prună (preparator fizic) și Marius Francisc (analist video), pentru profesionalismul și munca depusă în perioada petrecută la club și le dorim mult succes în continuare, atât pe plan profesional, cât și personal.
Mulțumim, Constantin Gâlcă!
🇱🇻”, a transmis Rapid, pe Facebook.
Costel Gâlcă a preluat-o pe Rapid pe 3 iunie 2025. A stat timp de 43 de meciuri pe banca giuleştenilor, cu o medie a punctelor de 1.53 pe meci.
