Convocat la naţională, Louis Munteanu şi-a decis viitorul! Ce a spus despre selecţionerul Gică Hagi

EXCLUSIV

Bogdan Stănescu Publicat: 26 mai 2026, 19:12

Louis Munteanu într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Louis Munteanu (23 de ani) a fost convocat la naţională de către noul selecţioner, Gică Hagi (61 de ani), pentru primele meciuri ale “Regelui” pe banca României din acest al doilea mandat. Georgia – România, debutul lui Gică Hagi în acest mandat, e marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Ulterior, naţionala va juca sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45, cu Ţara Galilor, pe teren propriu.

Exclusiv pentru AntenaSport, Louis Munteanu a dezvăluit că nu se gândeşte să revină la o echipă de club din ţară. Atacantul lui DC United vrea să rămână în străinătate.

Louis Munteanu: “Vreau să rămân în străinătate”

“Viaţa e frumoasă, toată lumea ştie, m-am acomodat, este un oraş foarte frumos şi mă bucur că uşor-uşor am început să am şi realizări. Din păcate, ultimele meciuri am luat foarte multe goluri pe final, dar echipa joacă din ce în ce mai bine şi cu siguranţă o să construim ceva frumos.

Vreau să rămân în străinătate, este un nivel peste Liga 1 şi vreau să joc cât mai mulţi ani în străinătate”, a declarat Louis Munteanu în exclusivitate pentru AntenaSport.

“România avea nevoie de Gică Hagi”

Louis Munteanu de-abia aşteaptă să lucreze iar cu Gică Hagi, alături de care a luat titlul cu Farul în sezonul 2022-2023.

“Sunt nerăbdător să lucrez din nou cu dânsul, sper să avem evoluţii bune cu dânsul, antrenamente reuşite. România avea nevoie de mister Hagi şi zic eu că este un lucru important pentru toţi jucătorii”, a mai spus Louis Munteanu pentru AntenaSport.  

Afacerile care au suferit pandemiei, dar nu și crizei politice. Mihai își vinde cafeneaua la 50% din preț
