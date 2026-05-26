Convocat la naţională, Louis Munteanu şi-a decis viitorul! Ce a spus despre selecţionerul Gică Hagi

Louis Munteanu (23 de ani) a fost convocat la naţională de către noul selecţioner, Gică Hagi (61 de ani), pentru primele meciuri ale “Regelui” pe banca României din acest al doilea mandat. Georgia – România, debutul lui Gică Hagi în acest mandat, e marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Ulterior, naţionala va juca sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45, cu Ţara Galilor, pe teren propriu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Exclusiv pentru AntenaSport, Louis Munteanu a dezvăluit că nu se gândeşte să revină la o echipă de club din ţară. Atacantul lui DC United vrea să rămână în străinătate.

Louis Munteanu: “Vreau să rămân în străinătate”

“Viaţa e frumoasă, toată lumea ştie, m-am acomodat, este un oraş foarte frumos şi mă bucur că uşor-uşor am început să am şi realizări. Din păcate, ultimele meciuri am luat foarte multe goluri pe final, dar echipa joacă din ce în ce mai bine şi cu siguranţă o să construim ceva frumos.

Vreau să rămân în străinătate, este un nivel peste Liga 1 şi vreau să joc cât mai mulţi ani în străinătate”, a declarat Louis Munteanu în exclusivitate pentru AntenaSport.

“România avea nevoie de Gică Hagi”

Louis Munteanu de-abia aşteaptă să lucreze iar cu Gică Hagi, alături de care a luat titlul cu Farul în sezonul 2022-2023.