Nuțu Cămătaru dezvăluie cum l-a pus pe Gigi Becali acționar la Steaua: “Nu vrei să intri cu mine?”

Gigi Becali a intrat ca finanțator în fotbalul din România din 2003, când a preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului Steaua de la Viorel Păunescu. Venirea sa la trupa bucureșteană a fost, însă, precedată de niște discuții interesante.
Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, unul dintre cei mai influenți oameni din lumea interlopă a României, cu o avere impresionantă, a fost cel căruia i s-a propus să preia clubul Steaua, iar acum explică de ce nu s-a implicat.
Cum a ajuns, de fapt, Gigi Becali acționar la Steaua
După ce de-a lungul timpului Gigi Becali a spus că nu-l cunoaște pe Ion Balint, acesta din urmă s-a decis să povestească modul în care l-a propus și l-a ajutat pe Latifundiarul din Pipera să ajungă patron la Steaua, echipă care între timp și-a schimbat numele în FCSB după ce a pierdut dreptul pentru folosirea mărcii în justiție.
“Singurul deranj al meu. Eu nu am cum să neg că nu te cunosc. Nu mă interesează ce ai făcut, nu ai cum să spui că nu cunoști pe cineva. Eu dacă voiam să plătesc vreo poliță cu el, mă rugau ăștia, hai să facem un aranjament, o aia. Și un frate de-al meu dacă făcea ceva îl dezmoșteneam. Cred că se supăra Hrebenciuc, că ăla era dirijorul lui.
Cum să te întrebe cineva într-o emisiune și să spui cu o nerușinare că nu-l știi pe ăla, nu-l știi pe ăla. Nea Viorel Păunescu încă trăiește. Eu ce spun acum nu că e adevărat, e un milion la sută adevărat. Eram cu mai mulți la hotel, la Lido, cu Gigi Nețoiu, era Oneață, era Niro, Gipsy care a murit, de la Constanța. Îmi spune nea Viorel, uite, mă înjură ăștia pe stadion, ne trebuie bani mulți, 350.000 de euro, nu vrei să intri cu mine?
E Pițurcă băgat cu 1 milion de euro. Băi, nea Viorele, nu mă pricep la fotbal, dacă era de box făceam ceva. Uite, zic, ia-l pe Gigi Becali, îi dau eu ce îi trebuie, e cu Hagi, naș, fin. Pe vremea aia nu stătea așa bine, poate nu avea banii cash. I-am dat niște bani atunci, mi-a dat înapoi, nu era problemă. Ne-am întâlnit, am mai vorbit, nea Mitică Dragomir îi mai dădea peste nas că nu recunoaște că mă cunoaște”, a spus Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, la Cancan.
Venirea lui Gigi Becali ca acționar la Steaua a fost făcută ilegal
Scandalul dintre CSA Steaua și FCSB durează de mai bine de un deceniu și a pornit de la dreptul asupra numelui, siglei și palmaresului istoric al Stelei București. În ultimii ani, instanțele au dat mai multe decizii importante, iar cea mai recentă hotărâre definitivă a stabilit că palmaresul din perioada 1947-1998 aparține CSA Steaua.
În plus, FCSB a pierdut definitiv și procesele legate de marca „Steaua”, astfel că echipa lui Gigi Becali nu mai poate folosi oficial numele și identitatea clubului istoric. În acest moment, conflictul s-a mutat mai ales în zona financiară. CSA Steaua cere despăgubiri de aproximativ 37 de milioane de euro pentru folosirea mărcii între 2003 și 2017, iar procesul este încă pe rol.
- OFICIAL | Costel Gâlcă a plecat de la Rapid! Anunţul clubului giuleştean
- „Messi Jr, ce nebunie!” Așchia chiar a căzut aproape de trunchi! Cum a putut să marcheze Ciro Messi
- Eroii Campionatului Mondial | O promisiune pentru tatăl său și 3 trofee World Cup. Pur și simplu: “Regele” Pele
- Convocat la naţională, Louis Munteanu şi-a decis viitorul! Ce a spus despre selecţionerul Gică Hagi
- Ce performanță pentru Andrei Rațiu! Este în echipa sezonului din La Liga, lângă Lamine Yamal și Mbappe