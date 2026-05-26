Nuțu Cămătaru dezvăluie cum l-a pus pe Gigi Becali acționar la Steaua: “Nu vrei să intri cu mine?”

Gigi Becali a intrat ca finanțator în fotbalul din România din 2003, când a preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului Steaua de la Viorel Păunescu. Venirea sa la trupa bucureșteană a fost, însă, precedată de niște discuții interesante.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, unul dintre cei mai influenți oameni din lumea interlopă a României, cu o avere impresionantă, a fost cel căruia i s-a propus să preia clubul Steaua, iar acum explică de ce nu s-a implicat.

Cum a ajuns, de fapt, Gigi Becali acționar la Steaua

După ce de-a lungul timpului Gigi Becali a spus că nu-l cunoaște pe Ion Balint, acesta din urmă s-a decis să povestească modul în care l-a propus și l-a ajutat pe Latifundiarul din Pipera să ajungă patron la Steaua, echipă care între timp și-a schimbat numele în FCSB după ce a pierdut dreptul pentru folosirea mărcii în justiție.

“Singurul deranj al meu. Eu nu am cum să neg că nu te cunosc. Nu mă interesează ce ai făcut, nu ai cum să spui că nu cunoști pe cineva. Eu dacă voiam să plătesc vreo poliță cu el, mă rugau ăștia, hai să facem un aranjament, o aia. Și un frate de-al meu dacă făcea ceva îl dezmoșteneam. Cred că se supăra Hrebenciuc, că ăla era dirijorul lui.

Cum să te întrebe cineva într-o emisiune și să spui cu o nerușinare că nu-l știi pe ăla, nu-l știi pe ăla. Nea Viorel Păunescu încă trăiește. Eu ce spun acum nu că e adevărat, e un milion la sută adevărat. Eram cu mai mulți la hotel, la Lido, cu Gigi Nețoiu, era Oneață, era Niro, Gipsy care a murit, de la Constanța. Îmi spune nea Viorel, uite, mă înjură ăștia pe stadion, ne trebuie bani mulți, 350.000 de euro, nu vrei să intri cu mine?