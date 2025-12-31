Afacerea în care Cristi Borcea e îndemnat de copiii lui să investească iar, deşi i-a adus o mulţime de necazuri! - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Bogdan Stănescu Publicat: 31 decembrie 2025, 16:40

Cristi Borcea şi familia lui, într-un interviu pentru AntenaSport

Cristi Borcea (55 de ani) a oferit un interviu exclusiv pentru AntenaSport. Alături de copii şi de soţia Valentina Pelinel, Borcea a vorbit despre mai multe subiecte, inclusiv despre Dinamo, club unde a fost acţionar şi preşedinte executiv.

Copiii i-au cerut să investească din nou în fotbal, chiar dacă Borcea a spus în repetate rânduri că nu mai vrea să facă acest lucru.

Copiii lui Cristi Borcea i-au cerut tatălui lor să investească din nou la Dinamo

“(n.r: Aţi vrea să îl mai vedeţi pe tati pe stadioane, să bage bani în fotbal?) Daa!”, au exclamat copiii lui Cristi Borcea în interviul pentru AntenaSport.

“Eu nu mă mai întorc niciodată în fotbal. Pentru asta am ajuns şi la trei divorţuri şi la o operaţie pe cord deschis la 41 de ani. Pe lângă detenţie, cinci ani şi jumătate. Fotbalul e viaţa mea, a fost înaintea soţiilor, familiei, copiilor… tot Dinamo”, declara în trecut Cristi Borcea, într-un alt interviu exclusiv pentru AntenaSport.

Cristi Borcea este convins că Dinamo se poate bate la titlu chiar din acest sezon, cu condiţia să facă 3-4 transferuri în această iarnă. Şi antrenorul Zeljko Kopic le-a cerut transferuri actualilor investitori ai “câinilor”.

“Merge foarte bine, îi mai trebuie 3-4 jucători, campionatul este foarte slab. Nu slab, foarte slab. Naşul a luat bătăi de la echipe foarte slabe”, a mai declarat Cristi Borcea pentru AntenaSport.

