Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez se căsătoresc! Inel cu diamant uriaş oferit de starul lusitan - Antena Sport

Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez se căsătoresc, după nouă ani de relaţie. Starul lusitan şi-a cerut partenera în căsătorie cu un inel cu diamant uriaş.

Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez s-au cunoscut în 2016, pe vremea când starul lusitan evolua pentru Real Madrid, iar modelul lucra într-un magazin cu haine de lux.

După nouă ani de relaţie, Cristiano Ronaldo a făcut pasul cel mare şi a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez. Aceasta a postat o imagine cu inelul primit din partea starului lusitan, pe contul ei de Instagram.

“Da, vreau. În aceasta și în toate viețile mele”, a fost mesajul postat de Georgina Rodrgiuez, alături de imaginea cu inelul primit din partea lui Cristiano Ronaldo.

În mai puţin de o oră, postarea Georginei Rodriguez s-a viralizat. Peste 1,5 milioane de aprecieri a strâns partenera lui Cristiano Ronaldo şi peste 48.000 de comentarii.