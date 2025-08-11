Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez se căsătoresc! Inel cu diamant uriaş oferit de starul lusitan - Antena Sport

Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez se căsătoresc, după nouă ani de relaţie. Starul lusitan şi-a cerut partenera în căsătorie cu un inel cu diamant uriaş.
Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez s-au cunoscut în 2016, pe vremea când starul lusitan evolua pentru Real Madrid, iar modelul lucra într-un magazin cu haine de lux.
Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez se căsătoresc
După nouă ani de relaţie, Cristiano Ronaldo a făcut pasul cel mare şi a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez. Aceasta a postat o imagine cu inelul primit din partea starului lusitan, pe contul ei de Instagram.
“Da, vreau. În aceasta și în toate viețile mele”, a fost mesajul postat de Georgina Rodrgiuez, alături de imaginea cu inelul primit din partea lui Cristiano Ronaldo.
În mai puţin de o oră, postarea Georginei Rodriguez s-a viralizat. Peste 1,5 milioane de aprecieri a strâns partenera lui Cristiano Ronaldo şi peste 48.000 de comentarii.
Georgina Rodriguez i-a dăruit doi copii lui Cristiano Ronaldo, pe Alana Martina şi Bella Esmeralda. CR7 mai are alţi trei copii cu mame surogat: Cristiano Ronaldo Junior şi gemenii Eva şi Mateo.
Cristiano Ronaldo, goluri pe bandă rulantă la Al-Nassr
Cristiano Ronaldo și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor într-un alt amical disputat de Al-Nassr înainte de startul sezonului din Saudi Pro League. Lusitanul a reușit să înscrie de două ori, însă echipa sa a fost învinsă de Almeria într-un meci de pregătire disputat în Spania, țara în care “CR7” a scris istorie în tricoul Realului.
În duelul respectiv și-a făcut și apariția Inigo Martinez, fotbalistul adus de la Barcelona în mod suprinzător în această vară.