Decizia incredibilă luată de Marius Şumudică: "Nu pot să fiu chiar cârpă! Nu mai calc acolo cât oi trăi" - Antena Sport

Marius Şumudică, fostul antrenor de la Rapid, a anunţat că nu va mai merge niciodată în Giuleşti. “Şumi” a antrenat echipa în cea mai mare parte a sezonului trecut, dar experienţele trăite la gruparea alb-vişinie l-au făcut să ia această decizie radicală.
Şumudică a fost dezamăgit de modul în care a fost tratat de o parte dintre suporterii Rapidului. La un moment dat, iarna trecută, el a fost lovit cu bulgări de zăpadă de fanii care stăteau la tribuna 1.
Marius Şumudică a anunţat că nu va mai merge în Giuleşti: “Nu mai calc acolo cât oi trăi”
Chiar dacă va rămâne suporterul Rapidului, Şumudică a decis să nu mai meargă în Giuleşti pentru a nu da naştere la discuţii. Acesta s-a plâns de faptul că orice apariţie a sa pe stadionul Rapidului este considerată de unii ca fiind provocatoare:
“(n.r. – Cum ai semnat contractul cu Rapid? Ți-ai pus mâna la ochi?) Nici nu știu ce am semnat, nici nu l-am văzut. Să fie sănătoși, eu nu am nimic de împărțit cu suporterii Rapidului. Eu nu mai calc pe Giulești cât oi trăi. Ca suporter al Rapidului și să mă duc să mă așez în zona de unde am fost bulgărit, nu mă lasă sufletul. Nu pot să fiu chiar cârpă. Nu mă mai duc.
Dacă mă duc pe Giulești știi ce se întâmplă? Imediat pe TikTok, că bagă Șumudică bățul prin gard. Dacă mă duc la meci și se întâmplă să fie rezultatul negativ… I-am auzit pe unii, mi-au dat cu floricele în cap de deasupra: Bă, ai venit tu cu Corsicanu’ al tău, că de aia… Numai de-astea.
Și atunci de ce să mă duc să dau naștere la discuții? Nu mai bine stau liniștit? Când m-am dus înainte să fiu antrenor au zis că l-am dat eu afară pe Lennon, acum când e Gâlcă, dacă am vorbit frumos de el nu le place altora, dacă vin și analizez ceva, de ce dai dîn Gâlcă, atunci îmi văd de treaba mea”, a declarat Marius Şumudică, potrivit fanatik.ro.
Rapid nu poate pierde primul loc la finalul acestei etape, după victoria cu 4-1 în faţa nou-promovatei Csikszereda. Echipa lui Costel Gâlcă are 38 de puncte, în condiţiile în care FC Botoşani, formaţia de pe locul secund, are 33 de puncte. Moldovenii sunt urmaţi de Universitatea Craiova, cu 32 de puncte, şi Dinamo, cu 31 de puncte. Rapid – Csikszereda este singurul meci care s-a disputat până acum din etapa cu numărul 18.
