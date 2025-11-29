Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia incredibilă luată de Marius Şumudică: "Nu pot să fiu chiar cârpă! Nu mai calc acolo cât oi trăi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia incredibilă luată de Marius Şumudică: “Nu pot să fiu chiar cârpă! Nu mai calc acolo cât oi trăi”

Decizia incredibilă luată de Marius Şumudică: “Nu pot să fiu chiar cârpă! Nu mai calc acolo cât oi trăi”

Publicat: 29 noiembrie 2025, 9:12

Comentarii
Decizia incredibilă luată de Marius Şumudică: Nu pot să fiu chiar cârpă! Nu mai calc acolo cât oi trăi

Marius Şumudică, pe vremea când era antrenorul Rapidului / Sport Pictures

Marius Şumudică, fostul antrenor de la Rapid, a anunţat că nu va mai merge niciodată în Giuleşti. “Şumi” a antrenat echipa în cea mai mare parte a sezonului trecut, dar experienţele trăite la gruparea alb-vişinie l-au făcut să ia această decizie radicală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şumudică a fost dezamăgit de modul în care a fost tratat de o parte dintre suporterii Rapidului. La un moment dat, iarna trecută, el a fost lovit cu bulgări de zăpadă de fanii care stăteau la tribuna 1.

Marius Şumudică a anunţat că nu va mai merge în Giuleşti: “Nu mai calc acolo cât oi trăi”

Chiar dacă va rămâne suporterul Rapidului, Şumudică a decis să nu mai meargă în Giuleşti pentru a nu da naştere la discuţii. Acesta s-a plâns de faptul că orice apariţie a sa pe stadionul Rapidului este considerată de unii ca fiind provocatoare:

“(n.r. – Cum ai semnat contractul cu Rapid? Ți-ai pus mâna la ochi?) Nici nu știu ce am semnat, nici nu l-am văzut. Să fie sănătoși, eu nu am nimic de împărțit cu suporterii Rapidului. Eu nu mai calc pe Giulești cât oi trăi. Ca suporter al Rapidului și să mă duc să mă așez în zona de unde am fost bulgărit, nu mă lasă sufletul. Nu pot să fiu chiar cârpă. Nu mă mai duc.

Dacă mă duc pe Giulești știi ce se întâmplă? Imediat pe TikTok, că bagă Șumudică bățul prin gard. Dacă mă duc la meci și se întâmplă să fie rezultatul negativ… I-am auzit pe unii, mi-au dat cu floricele în cap de deasupra: Bă, ai venit tu cu Corsicanu’ al tău, că de aia… Numai de-astea.

Reclamă
Reclamă

Și atunci de ce să mă duc să dau naștere la discuții? Nu mai bine stau liniștit? Când m-am dus înainte să fiu antrenor au zis că l-am dat eu afară pe Lennon, acum când e Gâlcă, dacă am vorbit frumos de el nu le place altora, dacă vin și analizez ceva, de ce dai dîn Gâlcă, atunci îmi văd de treaba mea”, a declarat Marius Şumudică, potrivit fanatik.ro.

Rapid nu poate pierde primul loc la finalul acestei etape, după victoria cu 4-1 în faţa nou-promovatei Csikszereda. Echipa lui Costel Gâlcă are 38 de puncte, în condiţiile în care FC Botoşani, formaţia de pe locul secund, are 33 de puncte. Moldovenii sunt urmaţi de Universitatea Craiova, cu 32 de puncte, şi Dinamo, cu 31 de puncte. Rapid – Csikszereda este singurul meci care s-a disputat până acum din etapa cu numărul 18.

Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munteCiclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Observator
Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Prietenul lui Mircea Lucescu, cu o avere de 8 miliarde de dolari, achiziționează o companie importantă din România
Fanatik.ro
Prietenul lui Mircea Lucescu, cu o avere de 8 miliarde de dolari, achiziționează o companie importantă din România
10:11
Ciprian Marica este convins înainte de Farul – FCSB: “Vom avea surprize în play-off!”
9:32
Se întoarce Lionel Messi la Barcelona? Anunţul care pune pe jar fanii catalanilor: “Nu e un capitol închis”
8:59
“Asta mi-a spus” Decizia lui Nicolae Stanciu în privinţa viitorului său!
8:45
Surpriză uriaşă la Campionatul Mondial de handbal feminin! Spania, învinsă de o debutantă
8:29
L-au convins! Anunţul lui Cristi Săpunaru despre lupta la titlu, după Rapid – Csikszereda 4-1: “Senzaţional”
8:18
Una dintre vedetele FCSB-ului a spus că pleacă de la echipă! Decizia radicală luată de Gigi Becali
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 VIDEOOscar Piastri, pole în cursa de sprint! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 6 FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând