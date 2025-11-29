Cătălin Cîrjan, omul meciului cu Oţelul: "Îmi lipsea această reușită" - Antena Sport

Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 18-a din Superligă. Cătălin Cîrjan a marcat unicul gol al meciului în minutul 37, trimiţând în plasă cu o lovitură de cap, din careu, la centrarea lui Jordan Ikoko.

Cătălin Cîrjan a fost scurt în declaraţii la final. “Îmi lipsea această reușită. Toată lumea vorbea de jocul meu. N-ar trebui să ne uităm doar la jocul meu, cred eu”, a spus Cîrjan pentru digisport.ro. Pe final de partidă Cîrjan a fost schimbat după ce a resimţit câteva probleme medicale.

Cîrjan le-a mulţumit şi fanilor, care au fost alături de ei în număr mare. 4500 de fani au fost prezenţi la stadion, un număr mare ţinând cont de adversar, Oţelul Galaţi. “Cum s-a terminat meciul, au cântat Dinamo bate pe Steaua, noi mai avem o partidă”, făcând referire probabil la meciul din campionat, cu FCSB.