Genoa, o nouă victorie în Serie A. Ce a făcut Nicolae Stanciu - Antena Sport

Genoa, o nouă victorie în Serie A. Ce a făcut Nicolae Stanciu

29 noiembrie 2025, 19:21

Genoa dă semne de revenire în campionat cu Daniele De Rossi pe banca tehnică a echipei. Astfel, formaţia italiană patronată de Dan Şucu a trecut cu 2-1 de Hellas Verona.

Jucând în faţa propriilor suporteri, Genoa a învins cu 2-1 pe Hellas Verona, prin golurile lui Lorenzo Colombo (40) şi Morten Thorsby (62). Nicolae Stanciu a stat doar pe banca de rezerve. Oaspeţii au punctat prin Rafik Belghali (21).

Cu 11 puncte, Genoa este pe locul 15, în timp ce Verona, fără victorie până acum, rămâne “lanterna roşie”, locul 20, cu 6 puncte. Nicolae Stanciu a stat accidentat aproape o lună şi nu mai prinde primul “11” nici cu Daniele De Rossi antrenor.

21:07
