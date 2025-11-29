Ronaldinho, petrecere în stil brazilian la Iaşi! Ce a făcut înainte de meciul demonstrativ - Antena Sport

Ronaldinho s-a distrat de minune la Iaşi / captura video AntenaSport

Ronaldinho (45 de ani) s-a distrat în stil brazilian la Iaşi. Gazdele sale i-au pregătit o surpriză frumoasă. Dansatoare îmbrăcate ca la carnavalul de la Rio au întreţinut atmosfera.

Ronaldinho s-a “încins” şi el la dans, arătând mişcările pe care le ştie. La final starul brazilian le-a mulţumit dansatoarelor pentru show.

Ronaldinho, show în stil brazilian înainte de demonstrativul de la Iaşi

Ronaldinho a fost asaltat vineri de fani la Iaşi, după ce a sosit în oraşul din Moldova. Starul brazilian va participa astăzi, de la ora 16:00, la demonstrativul Ronaldinho & Friends vs Romanian Legends.

Alături de el, din echipa starurilor internaţionale vor mai face parte Helton, Rafinha, Polga, Naldo, Diego Souza, Christian Panucci, Vincenzo Iaquinta, Cristian Zaccardo, André Santos, Amauri, Marek Jankulovski sau Maicon.

Din echipa Legendele României vor face parte Miodrag Belodedici, Lucian Sânmărtean, Marius Niculae, Eugen Trică, Adrian Neaga, Sorin Paraschiv, Gigel Bucur, Alin Rațiu, Sorin Frunză, Marius Onofraș, Răzvan Stanca, Dani Coman, Eduard Stăncioiu, Liviu Ciobotariu, Andrei Cristea, Bogdan Pătrașcu, Gabriel Cânu, Adrian Cristea, Cristian Dulca și alți invitați speciali.