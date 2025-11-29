Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ronaldinho, petrecere în stil brazilian la Iaşi! Ce a făcut înainte de meciul demonstrativ - Antena Sport

Home | Extra | Ronaldinho, petrecere în stil brazilian la Iaşi! Ce a făcut înainte de meciul demonstrativ
Video

Ronaldinho, petrecere în stil brazilian la Iaşi! Ce a făcut înainte de meciul demonstrativ

Publicat: 29 noiembrie 2025, 10:37

Comentarii

Ronaldinho s-a distrat de minune la Iaşi / captura video AntenaSport

Ronaldinho (45 de ani) s-a distrat în stil brazilian la Iaşi. Gazdele sale i-au pregătit o surpriză frumoasă. Dansatoare îmbrăcate ca la carnavalul de la Rio au întreţinut atmosfera.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ronaldinho s-a “încins” şi el la dans, arătând mişcările pe care le ştie. La final starul brazilian le-a mulţumit dansatoarelor pentru show.

Ronaldinho, show în stil brazilian înainte de demonstrativul de la Iaşi

Ronaldinho a fost asaltat vineri de fani la Iaşi, după ce a sosit în oraşul din Moldova. Starul brazilian va participa astăzi, de la ora 16:00, la demonstrativul Ronaldinho & Friends vs Romanian Legends.

Alături de el, din echipa starurilor internaţionale vor mai face parte Helton, Rafinha, Polga, Naldo, Diego Souza, Christian Panucci, Vincenzo Iaquinta, Cristian Zaccardo, André Santos, Amauri, Marek Jankulovski sau Maicon.

Din echipa Legendele României vor face parte Miodrag Belodedici, Lucian Sânmărtean, Marius Niculae, Eugen Trică, Adrian Neaga, Sorin Paraschiv, Gigel Bucur, Alin Rațiu, Sorin Frunză, Marius Onofraș, Răzvan Stanca, Dani Coman, Eduard Stăncioiu, Liviu Ciobotariu, Andrei Cristea, Bogdan Pătrașcu, Gabriel Cânu, Adrian Cristea, Cristian Dulca și alți invitați speciali.

Reclamă
Reclamă

“Sunt foarte fericit să fiu aici. Mulţumesc tuturor celor care sunt aici. Aştept cu nerăbdare meciul de mâine, cu siguranţă va fi un meci extraordinar”, a declarat Ronaldinho într-o conferinţă de presă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Observator
Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Cine e ”femeia perfectă” în viziunea lui Ion Țiriac. Românca e adorată de milioane de oameni
Fanatik.ro
Cine e ”femeia perfectă” în viziunea lui Ion Țiriac. Românca e adorată de milioane de oameni
13:44
Gigi Becali i-a dat cea mai proastă veste: “N-am nicio putere! Îmi pare rău”
13:25
Intră FCSB în play-off? Preşedintele Rapidului, Victor Angelescu, a dat verdictul
12:50
Programul meciurilor din a doua etapă a grupelor Cupei României. Când joacă FCSB, Rapid şi Dinamo
12:38
Programul complet al României în grupele Cupei Mondiale Echipe Mixte 2025
12:20
Max Verstappen şi-a înţepat rivalii, înaintea MP din Qatar: “Dacă eram la McLaren, s-ar fi încheiat cu mult timp în urmă”
12:11
VIDEO & FOTO„Cunosc Steaua pe de rost, pentru că e viața mea!” Fanii Stelei, moment spectaculos în memoria lui Emeric Ienei
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 VIDEOOscar Piastri, pole în cursa de sprint! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 6 FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând