"Asta mi-a spus" Decizia lui Nicolae Stanciu în privinţa viitorului său! - Antena Sport

Ionuţ Badea (50 de ani) a dezvăluit ce a discutat cu Nicolae Stanciu (32 de ani) atunci când acesta a fost convocat la lotul României de către selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani). Se întâmpla la penultima acţiune a naţionalei, atunci când România a învins Austria cu 1-0. La ultima acţiune, 7-1 cu San Marino şi 1-3 cu Bosnia, Stanciu nu a fost convocat.

Ionuţ Badea a transmis că Nicolae Stanciu se gândea atunci doar cum să se impună la Genoa, neavând în plan să plece la Rapid sau la o altă echipă.

Ionuţ Badea: “Stanciu nu mi-a lăsat impresia niciun moment că ar vrea să plece de la Genoa”

“Eu chiar am vorbit cu Stanciu la penultima convocare a naționalei (n.r.: la meciul cu Austria). Stând puțin de vorbă cu el, mi-a spus că vrea clar să se impună la Genoa. Nu mi-a lăsat impresia niciun moment că ar vrea să plece de acolo sau că ar putea exista o soluție să vină la Rapid”, a declarat Ionuţ Badea pentru digisport.ro.

Acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a spus că Stanciu ar fi o prioritate pentru giuleşteni dacă ar putea fi posibilă o astfel de mutare. Totuşi, Angelescu e de părere că sunt puţine şanse ca Stanciu să vină la Rapid. Angelescu a precizat că Rapid se află în căutarea unui mijlocaş ofensiv şi a unui atacant. El a subliniat că şi-ar dori ca Rapidul să ia titlul în acest sezon.

Stanciu a jucat în numai 3 partide din Serie A în acest sezon. Nu a reuşit niciun gol şi niciun assist în campionatul Italiei. A mai jucat 2 meciuri în Cupa Italiei, cu Empoli reuşind un gol de senzaţie, cu un voleu superb.