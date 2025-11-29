Afacerile care l-au dus pe Gică Hagi în topul milionarilor români! Ce avere fabuloasă are "Regele" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 29 noiembrie 2025, 9:23

Gică Hagi / Profimedia Images

Gică Hagi (60 de ani) a apărut în ultimii ani în Top 300 milionari români, realizat de revista Capital. În 2024 “Regele” ocupa locul 250 în topul celor mai bogaţi oameni din România. Averea lui Gică Hagi era estimată la 28-34 de milioane de euro.

Averea lui Gică Hagi provine din fotbal, imobiliare şi horeca. “Regele” este acţionar majoritar la clubul Farul. În trecut el a şi antrenat banca tehnică, cedând poziţia de antrenor al constănţenilor la finalul sezonului trecut. Farul e acum antrenată de Ianis Zicu (42 de ani).

Gică Hagi, locul 250 în topul milionarilor români

Gică Hagi deţine hotelul Iaki din Mamaia. Numele provine de la copiii săi, Ianis şi Kira. Hagi şi-a construit averea din fotbal, jucând la echipe mari precum Real Madrid, Barcelona sau Galatasaray. Cele mai mari salarii, dezvăluia Ioan Becali, care i-a fost agent, Hagi le-a încasat la Galata, cu care a cucerit numeroase titluri în Turcia. Hagi a cucerit şi Cupa UEFA şi Supercupa Europei cu Galatasaray.

Averea obţinută din salariile din fotbal Gică Hagi a investit-o mai ales în fotbal. A construit academia de la Ovidiu. Gică Hagi a crescut numeroşi jucători la academia sa, care au ajuns să joace în Liga 1, ulterior unii dintre aceştia transferându-se şi în străinătate.

Gică Hagi mărturisea că soţia lui, Marilena, se ocupă de afacerile familiei.

“Marilena e mai discretă, știu că mă iubește, mă suportă. Ea e în spate, ea e patroana, ea ține tot, ea e șefa. Are totul pe mână, i-am dat totul. Am o nevastă care mă suportă și îi mulțumesc.

Are grijă de familie, de copii, are timp să stea mult mai mult cu ei. Îi mulțumesc pentru că ea i-a crescut, datorită ei sunt copiii așa. Eu doar i-am susținut, poate am fost mai dur, dar sunt fericit pentru că Kira și Ianis mă văd ca pe un exemplu, dar și pe Mari”, declara Gică Hagi.

Gică Hagi
Gică Hagi
Gică Hagi, în timpul unui meci
Gică Hagi și Ianis Hagi
