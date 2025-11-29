Laszlo Balint, dezamăgit după eșecul Oțelului cu Dinamo: "Rămânem cu nimic" - Antena Sport

Laszlo Balint a acordat câteva declarații după ce Oțelul Galați a pierdut pe Arena Națională contra lui Dinamo, scor 0-1. Tehnicianul moldovenilor s-a arătat mulțumit de jocul elevilor săi, cu precădere în repriza a doua, după care s-a declarat dezamăgit de rezultatul final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a obținut o nouă victorie în campionat și a urcat pe locul 2, după ce s-a impus în fața Oțelului grație golului cu capul marcat de Cătălin Cîrjan. După meciul de pe cel mai mare stadion al țării, Laszlo Balint s-a arătat nemulțumit că echipa sa nu a scos nici măcar un punct din duelul respectiv.

Laszlo Balint: “Ăsta e fotbalul”

Tehnicianul de 46 de ani a vorbit după meci și despre nemulțumirele sale la adresa centralului Iulian Călin, căruia i-a reproșat că a permis multe trageri de timp. În plus, Balint a vorbit și despre cum se va adapta echipa sa la “Legea Novak”, care poate fi promulgată în curând de Președintele României. La meciul de pe Arena Națională, Oțelul a avut doar trei jucători români în teren.

“Am făcut o partidă foarte bună, nivelul jocului nostru a fost foarte bun, chiar dacă am intrat un pic mai greu în meci. Apoi am reglat, eu consider că am dominat autoritar a doua repriză. Am avut situații mari de a marca, dar ăsta este fotbalul. Rămânem cu nimic, dezamăgiți. Ne pare rău că nu am reușit să scoatem ceva din această partidă.

(n.r. legat de arbitrul Iulian Călin) I-am reproșat că a permis foarte multe trageri de timp. A fost o discuție civiziliată, în ultimele 20 minute mi s-a părut că a permis foarte multe trageri de timp. E un arbitru pe care îl respect, până la urmă cred că nu au fost decizii foarte rele în acest meci, chiar dacă ni s-a transmis că această partidă s-a jucat fără VAR.